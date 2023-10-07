你装iOS 17了吗？外媒称iOS 17安装率低迷，发布18天仅有23%的安装率

【天极网手机频道】iOS安装的趋势是越来越慢了，根据Mixpanel 报道，iOS 17 的安装率低于正常水平，截至 10 月 6 日，iOS 17 发布 18 天后的安装率约为 23%。其中 12.13% 的用户正在使用 iOS 17.0.2 系统，6.84% 的用户使用 iOS 17.0.3 系统，1.76% 的用户使用 iOS 17.0.1 系统，2% 的用户坚持使用 iOS 17 系统，而使用最后两个 iOS 16 版本(iOS 16.6.1 和 iOS 16.7)的用户大约为 45%。

作为对比，去年iOS 16在发布18天后安装率为 29%，有70%符合安装条件的iPhone 用户安装iOS 16就延迟了四个月时间。当年iOS 12发布两个半月后就有70% 符合条件的 iPhone 手机就安装上了 iOS 12 系统;而在苹果 iOS 11 时代，首日安装率往往就可以达到 10% 以上。

出现这样的情况，一方面是因为iOS 17升级与iPhone 15系列一样较小，没有什么新亮点，而且老旧问题没有解决的同时还带来了更多的问题;另一方面虽然iOS 17已经更新了第三个版本，但不少用户认为老版本更稳定，一直采用观望的态度。说白了其实就还是不放心iOS 17。

之前就有用户表示更新iOS 17之后手机发烫更明显了，虽然即便没有更新最新的系统手机也会发烫，但是更新iOS 17之后手机发烫频率更离谱了。根据官方信息可以看到，iOS 17.0.3 通过优化系统和应用的方式改善了 iPhone 15 系列部分机型的发热问题，苹果公司表示过热是软件引起的，而不是硬件或设计缺陷，不会降低A17 Pro芯片的性能来解决过热问题，但也有部分用户表示更新最新系统后改善发热与掉帧情况的代价是更高的耗电量。

iOS 17系统更新了电话、信息和 FaceTime 通话以及待机显示功能;AirDrop可更轻松地与周围的用户共享并建立联系，并通过“名片投送”共享联系信息;键盘功能得到增强，文本输入更快、更轻松;此外iOS 17 还更新了小组件、Safari 浏览器、音乐、隔空播放等等功能。

其实对于绝大部分的用户来说，手机系统用着舒服流畅即可，很少有用户会特别在意最新系统所带来的功能变化，用户更新系统的原因很多时候仅仅是因为日常在用的软件要求着手机系统必须更新至某个具体的版本，这时候才会选择去将手机系统进行更新，而有的用户可能是认为新版本系统会解决旧版本的漏洞问题进行升级，总的来说每一位用户的系统升级动力确实是不尽相同的。

另外，如果还没升级iOS 17的用户也请慎重考虑一下，因为苹果已经关闭iOS 16验证通道，也就是说升级了iOS 17之后使用体验不好也刷不回iOS 16了。按照目前iOS 17的bug来看尚不稳定，还没升级的用户再观望，升级了的用户遇上bug也只能等官方推新版本进行更新了。