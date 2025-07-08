第二季度国内手机市场新机激活量小米夺冠，国产品牌包揽前四

【天极网手机频道】近日，市场调研机构公布了2025年第二季度中国手机市场新机激活量数据，从数据可以看出，国内手机市场竞争极为激烈，排名前五的品牌份额差距小。其中小米以16.63%的份额位居第一，激活量达1141.76万台，同比增长7.39%，这一成绩彰显了小米在国内市场的强劲表现。



数据来源于W14-W26

vivo以16.37%的份额位居第二，激活量为1123.93万台，但与去年同期相比份额下滑了5.95%;OPPO则以16.27%的份额排名第三，激活量1117.28万台，同比增长10.48%;华为与苹果在本季度均占据16.08% 的市场份额，华为激活量为1104.01万台，同比增长10.96%，产品竞争力持续回升;苹果激活量为1103.79万台，通过持续推行降价措施，实现了第二季度新机激活量同比增长8.46%，在高端市场依旧保持稳固地位。

今年3月小米新机激活量就达到324.37万台，占17.98%的市场份额，同比增长16.99%，位居第一，其中小米15系列表现突出，自发布以来累计激活销量已突破335万部。此外，根据Canalys的数据，今年第一季度，小米全球智能手机出货量高达 4180 万台，市场份额为 14.1%，同比增长 3.0%，位居全球第三。



数据来源于Canalys

vivo位居第二，虽然份额有少许下滑，但vivo在影像技术和线下渠道的优势依然存在;OPPO通过多品牌协同效应，一加系列在高端市场持续突破，realme 则在年轻消费群体中保持热度，同时，OPPO 在折叠屏领域的布局初见成效，Find N系列凭借创新设计吸引了不少用户，为整体增长注入新活力;华为的快速增长显示出其在技术研发和产品创新上的成果得到了市场认可，产品竞争力不断增强;苹果尽管采取降价策略刺激了销量增长，但在创新方面的节奏相对放缓，新品在外观和功能上的升级未能带来颠覆性体验，导致其在中国市场的排名未能更进一步。

整体来看，第二季度中国手机市场竞争异常激烈，前五名品牌的份额差距微小，且前四均为国内品牌，体现了国产手机品牌在技术研发、产品创新等方面出色表现，也获得了消费者的高度认可。