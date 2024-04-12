OPPO A3 Pro上手体验：耐看也耐用，宋韵美学引领下的全能之选

【天极网手机频道】在当下这个手机市场日新月异、竞争激烈的时代，OPPO以其一贯的创新精神和精湛工艺，为我们带来了OPPO A3 Pro这款极具吸引力的新品。全新一代的OPPO A3 Pro不仅从“防水、抗摔、耐用”三大方面以超强实力拉满体验感，还在外观上汲取了宋韵美学的经典元素，为用户带来了全新的使用感受。

全新发布的OPPO A3 Pro机身后盖首发搭载OPPO晶盾玻璃，这种特殊材质的运用不仅提升了手机的质感，还增强了其抗摔性能。除此之外，整机采用超抗摔金刚石架构，机身四角与中框都采用了更为坚固的金刚四角与防撞梁设计，可以更好避免尖锐物体直接撞击屏幕。此外，OPPO A3 Pro还支持IP69满级防水，真正为用户带来超防水、超抗摔、超耐用的安心用机体验。

不仅耐用，还耐看。OPPO A3 Pro外观设计再次展现其独特的东方魅力，其全系采用了全新天青冰釉工艺，提供了天青、云锦粉以及远山蓝三款配色，每一款都充满了浓厚的东方韵味。其中天青采用玻璃材质，而云锦粉与远山蓝采用了素皮拼玻璃的设计，素皮还用了特殊的硅氧烷涂层，通过降低后盖的表面能，提升抗污性。

天极网手中的云锦粉如同霞色山水中的一抹粉色，低饱和度的素皮搭配细腻纹理的玻璃，既体现了中国传统文化的魅力，又赋予了OPPO A3 Pro一种温婉、柔美的气质;同是素皮材质的远山蓝则更像是远山中的一抹青蓝，让人一眼便能感受到浓厚的中国传统山水画中的色彩韵味。玻璃材质的天青色源于中国传统瓷器中的天青釉，给人一种静谧而深邃的感觉，OPPO A3 Pro 将宛如古典山水画中的烟雨天青定格在机身上，莹润通透尽显宋瓷的典雅。

无论是色彩搭配、机身材质、细节处理还是屏幕设计，OPPO不仅让手机外观更加美观耐用，更彰显了OPPO对于传统文化的尊重和传承。

在屏幕方面，OPPO A3 Pro搭载了一块6.7英寸的120Hz超抗摔护眼高刷屏，显示出众的同时支持FHD+2412*1080高分辨，日常使用很能给用户的体验加分，尤其是和Find X7 Ultra同款的康宁大猩猩玻璃Victus2，抗摔能力直接拉满;93%的超高屏占比不仅为用户带来更加沉浸式的视觉体验，还搭载了五大明眸护眼技术，且通过了国家眼科中心眼健康安全评测体系(ECAP)测试，时刻呵护用户的用眼健康。

考虑到了大家会经常在户外使用手机，尤其是在强光环境下使用，对眼睛的伤害还是挺大的，所以OPPO提供了“阳光模式”，用户可以开启阳光模式，在此模式下屏幕就会自适应环境光提升亮度。

OPPO A3 Pro背部采用圆形影像模组，其设计与上一代相似，区别在于镜头是以菱形的方式排列放置在正中间，在具备更高辨识度的同时进一步提升了手机的整体美感。另外，OPPO A3 Pro还采用了零负担超窄机身和超轻薄双曲面设计，机身宽度仅有74.3mm，两侧黄金流线曲率实现了更流畅贴合的圆角设计，素皮版本机身重量仅有177g，带来更为舒适且轻薄的持握手感。

影像方面，OPPO A3 Pro前置是一颗800万像素镜头，支持AI焕彩美颜和8重100级自定义美颜功能。后置采用6400万主摄+200万人像双摄组合，配合算法实现无长焦镜头的远距离摄影，支持2倍质感人像和5倍长焦拍摄。

从实际样张看，在光线明亮的环境下色彩还原真实自然，细节层次丰富，样张效果整体非常真实，即便没有长焦镜头也能拍摄出清晰、细腻的远距离照片，这不仅拓宽了拍摄的可能性，在拍摄过程中还可以更加自由灵活。无论是拍摄远处的风景、建筑，还是捕捉远处的人物或动植物，OPPO A3 Pro都能轻松应对，让大家无需担心长焦镜头的缺失;超清夜景采用多帧降噪算法，把各种噪点优化掉，使清晰度及效果均有明显提升，呈现的夜景效果也更加纯粹。

此外，OPPO A3 Pro还搭载了旗舰机的AI消除功能，能够有效去除照片中的多余元素，更有系统级的闪速抠图，可以快速的完成照片后期处理，不需要再借助第三方应用花大量时间去处理了。



AI消除功能



AI消除功能

在基础配置方面，OPPO A3 Pro搭载了基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，2.6GHz高能大核，性能升级的同时带来更低功耗，无论日常应用还是游戏都可以流畅运行。

考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，OPPO A3 Pro提供了最大12GB+512GB的存储组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，而且还通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

系统上OPPO A3 Pro搭载的是ColorOS 14系统，ColorOS自研的系统级计算中枢“ColorOS超算平台”实现了对系统资源的精细化管理和调度，同时将算力精细化调校延展到硬件底层，结合内存基因重组技术和焕新存储技术，通过应用压缩、文件消重等对内存空间及性能进行深度调优，例如针对一些有一段时间内都不使用了的应用进行压缩，像微信小程序、抖音等应用都能进行压缩，实现久用如新的流畅体验。

全新流体云会根据服务状态和信息优先级，以气泡、胶囊、卡片三种形态，进行有主次、有节奏、跨设备的实时提醒，既不过度打扰，又不会让用户错过重要信息。流体云还支持智能识别，当检测到用户复制特定内容时，会自动弹出卡片，一键直达，省去切换APP的繁琐步骤。除了流体云，ColorOS 14 还带来了更丰富的泛在服务，覆盖国内、境外出游场景，根据出游的不同需求，提供一站式的智慧出游体验。



胶囊形式

OPPO A3 Pro本次配备了67W超级闪充+5000mAh电池组合，我们在WiFi、蓝牙与定位均开启的场景下进行连续不间断的1小时视频观看、1小时音乐播放、1小时《王者荣耀》游戏对局以及1小时微信社交，紧接着是待机8小时的常规续航测试，以及在1%的低电量情况下静置10分钟后进行充电测试，获得了以下的续航曲线图与充电速率图。

测试结果来看，OPPO A3 Pro在四项常规测试中，总耗电量43%。其中，1小时游戏对局与1小时的观看视频分别耗电量16%与11%，在线音乐播放以及微信社交耗电均为5%，待机8小时电量消耗6%。

而在充电测试中，10分钟充进35%的电量，46分钟左右完成充电。两者综合来看，充电10分钟左右，即可提供3小时的视频观看或2小时的游戏对局。可以说，OPPO A3 Pro的67W超级闪充与5000mAh四年耐用电池的超强组合能为用户提供坚实的电量保障，满足大部分用户日常一天的续航需求。根据OPPO实验室的数据显示，OPPO A3 Pro借助仿生修复电解液技术，电池寿命延长，可以实现1460次循环电池容量还保持80%以上，即便每天一次充放电，电池使用四年也依旧健康。

其他方面，OPPO A3 Pro支持满级防水防尘功能，这意味着用户无需担心水分和灰尘对手机造成损害。这一功能的加入，无疑为OPPO A3 Pro增添了一份安全保障。

总结

OPPO A3 Pro凭借其出色的外观设计、强大的存储技术、卓越的电池续航能力、优秀的拍照和系统性能以及强大的防水防尘功能，成为了一款值得拥有的全能之选。无论你是追求时尚的年轻人，还是注重实用性的长辈或是学生，OPPO A3 Pro都能满足不同群体需求，让用户在享受科技带来的便利和乐趣的同时，也能感受到中国传统文化的深厚底蕴和独特魅力。