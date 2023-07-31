ChinaJoy四度包馆 高通携众合作伙伴构建移动游戏产业新格局

【天极网手机频道】7月28日-31日，第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)在上海新国际博览中心强势回归。作为全球数字娱乐产业最重要的的盛典之一，每年的ChinaJoy都会吸引海内外大量的厂商参展。今年的ChinaJoy高通再度包馆，骁龙主题馆与众多合作伙伴一道为广大玩家献上了一场移动游戏领域的盛宴。

一年前的ChinaJoy 2022因种种原因取消了线下展会，而在今年的ChinaJoy上我们能够惊喜地看到，尽管只有短短的一年时间，移动游戏领域已经日新月异。以高通为代表的行业巨头、硬件厂商、游戏厂商和开发者从上游技术开发到游戏落地，不断满足甚至刷新着广大玩家对于现代游戏的想象。在27日举行的骁龙游戏技术赏中，我们也能深入了解高通与厂商们对于游戏产业带来的发展与革新，移动游戏领域的崭新格局正在形成。

底层&芯片

打铁还需自身硬。

作为行业上游与芯片提供商，高通拥有提供移动游戏所必需的性能基础。骁龙旗舰平台经过多代发展，到第二代骁龙8已经炉火纯青。迄今为止，已经有数十家OEM厂商推出了超过95款搭载第二代骁龙8的旗舰智能手机。而2023年所有旗舰智能手机都无一例外采用第二代骁龙8――这意味着拥有旗舰平台的用户们都能享受到Snapdragon Elite Gaming的体验。

第二代骁龙8采用全新的高通Adreno GPU和高通Kryo CPU，性能和能效均实现大幅提升。在GPU方面，作为Snapdragon Elite Gaming的核心，第二代骁龙8上的Adreno GPU图形渲染性能提升高达25%、整体GPU性能提升高达45%。这一代的Adreno GPU还新增对Vulkan 1.3的支持，Vulkan性能提升达30%。

在提升CPU性能与能效之外，一个最为瞩目的升级就在于GPU性能的提升。全新的Snapdragon Elite Gaming为广大玩家带来了50多项游戏特性。在图形方面，骁龙游戏超级分辨率让用户在移动设备上也能够享受到更高的分辨率;基于硬件加速的实时光追技术更是让此前只能在PC上感受到的实时光追效果来到了移动端。

毫无疑问，稳健的连接和更加低延迟、高沉浸的音频对于游戏体验也至关重要。通过Snapdragon Connect，高通凭借在网络侧和终端侧率先升级的Wi-Fi 7为玩家带来真正端到端的连接体验;在没有高速Wi-Fi覆盖的地方，5G也能为顺畅游戏保驾护航。而Snapdragon Sound骁龙畅听技术融合了一系列高通最佳音频技术和连接创新。第二代高通S5音频平台能够支持20毫秒以内的极致超低时延，可以与基于2.4G私有协议的电竞耳机的时延表现相媲美，普通玩家也能感受到电竞级的游戏音频体验。相信玩过FPS类游戏的朋友们懂的都懂，听声辨位的技巧可是获取胜利的一大法宝。

这些都由第二代骁龙8赋能，强大的核心对于移动游戏来说是最为关键的所在。

游戏厂商&游戏开发

从底层支持众多特性的第二代骁龙8为游戏开发者、游戏厂商提供了大展拳脚的舞台。基于第二代骁龙8的强大性能与特性，游戏开发者能够实现更为出色的画面、更低的功耗以及更好的整体运行表现。

高通与网易以《逆水寒》手游为我们展示了一个完全不同的光线追踪游戏画面。开启实时光线追踪效果之后，游戏可以按照真实世界的光线反射规律进行渲染，画面中的人物、草木倒映在水面，层次感清晰，环境光遮挡形成的阴影也符合现实世界逻辑;阴影边缘也如现实环境中呈现出软模糊的效果。

而我们也见识到了高通与腾讯游戏共同探索的新技术――全局光照。传统的局部光照技术只能考虑光源直接照射到的地方，而全局光照技术则可以兼顾光源在物体表面多次弹射的情况，从而实现更真实的光照效果，这意味着游戏画面将更具氛围感、沉浸感。用户在手机设备上看到的画面将更加贴近真实。

在《梦幻新诛仙》手游中，开发者们利用骁龙游戏超级分辨率技术对游戏进行优化，在充分释放性能的条件下节省功耗，实现最佳的游戏画质提升，最大化游戏运行设备终端的游戏性能和电池续航。除了完美世界的《梦幻新诛仙》手游，骁龙游戏超分已经获得了业界领先企业的认可和广泛采用，诸如腾讯游戏、网易游戏和朝夕光年等大厂都率先引入骁龙游戏超分技术，打造更加出色的移动游戏体验。

游戏硬件&配件

实现良好的移动游戏体验绝对不止局限于手机。我们能够轻松想到的各种游戏配件、不同的游戏载体，都会对移动游戏的观感带来影响。

正如在本届ChinaJoy的骁龙主题馆内，除了旗舰机、游戏手机，我们还能够见到搭载高通和骁龙平台的骁龙本、游戏掌机、真无线耳机等硬核游戏装备。即便是在不同品类的终端上，在骁龙平台的加持下，跨终端体验不再是想象。

全新升级的骁龙XR奇幻之旅将带来更加沉浸震撼的视听与交互感受。这是利用GVR创作的数字娱乐内容，结合了骁龙运动座椅、PICO 4 Pro VR眼镜和小米平板等不同硬件来打造的沉浸式娱乐项目，通过Wi-Fi 6实现无线多端联动，带来超低延迟、极致沉浸的XR游戏体验。不同厂商的不同品类产品有机结合，充满着科技时代的独特秩序美感。

你很难相信，即便是汽车，高通也能让它与移动游戏产生奇妙的化学反应。高通与高合汽车、网易游戏合作，在搭载骁龙平台的智能汽车高合HiPhi Y、智能手机以及游戏掌机上，实现不同终端玩家同步畅玩网易最新街球竞技游戏“全明星街球派对”。而在骁龙游戏技术赏上，高合还公布了HiPhi Y副屏的安兔兔跑分甚至达到了75万，在15英寸大屏、25扬声器以及高合拓展坞的加持下，高合HiPhi Y俨然成为了一台能开的大型游戏设备，为打造跨智能终端的全新沉浸式娱乐体验提供了另一种解题思路。

游戏赛事

在上述这些技术、硬件之外，游戏产业发展离不开的赛事的推波助澜与玩家的参与。在当下，移动游戏是一块巨大的蛋糕，全球玩家在移动游戏上的花费达到约920亿美元，占全球游戏行业收入的50%。

高通在四个一线城市完成了4个赛季的骁龙电竞先锋赛中国赛全民挑战赛以及1个赛季的精英邀请赛。共有超过80000名玩家参赛，超过2亿人次观看了比赛直播。iQOO、红魔、荣耀、一加和小米等厂商成为骁龙电竞先锋赛的官方合作伙伴。

在本届ChinaJoy中，骁龙电竞先锋赛精英邀请赛(SPS China Master)总决赛也于7月28日在骁龙主题馆揭开战幕，本届精英邀请赛集合了《王者荣耀》、《和平精英》、《使命召唤手游》与《第五人格》四大热门主流赛事项目，同时还首次引入了《逆水寒》手游、《航海王热血航线》、《晶核》作为总决赛表演赛项目，为大家带来了竞技性与趣味性兼并的表演赛。普通玩家用户也在近距离感受到了电竞带来的独特魅力。

写在最后

今年，已经四度亮相ChinaJoy的骁龙主题馆与运营商、全球领先智能手机厂商、游戏工作室、电动汽车厂商和电商等行业重量级合作伙伴共同打造，全景呈现了骁龙赋能的卓越移动游戏和跨终端体验，为骁友、电竞爱好者和消费者带来了一场精彩的数字娱乐盛宴。今年的骁龙主题馆中，高通和合作伙伴共同打造了11大品牌展位，精彩纷呈的技术展示目不暇接。骁龙展台呈上了超过30款游戏大作，高通还携手89家合作伙伴和品牌打造了超过100项技术体验和演示。

曾几何时，移动端游戏就产生了翻天覆地的变化。这背后，高通以平台底层架构、新特性开发为基础，以性能提升为保障，打通游戏产业上下游生态链，融合游戏开发者、OEM厂商技术优势，推动移动电竞赛事全民化、专业化，成为推动游戏产业发展的重要力量，为全球和中国移动游戏产业做出了杰出贡献。可以预见，参加本届ChinaJoy是高通对游戏产业发展点燃的又一薪火，移动游戏领域的新格局即将构建。