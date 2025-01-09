OV米采购量表现抢眼！2024年全球智能手机面板出货量突破22亿片

【天极网手机频道】在全球手机终端市场稳步上扬，以及华南市场始终维持高位备货需求的双重助力下，2024 年全球智能手机面板出货量延续了迅猛的增长态势，一路高歌猛进。据 CINNO Research 权威统计数据显示，本年度全球智能手机面板出货量有望飙升至 22.7 亿片，与去年同期相比，增幅高达 8.7%，一举突破历史峰值，

聚焦这一轮增长热潮，主流手机品牌在全球范围内(不含白牌及维修市场)的面板采购量预估可达 12.1 亿片，较去年同期增长 5.3%。其中，主流国产品牌表现尤为亮眼，占比有望攀升至 57.8%，成功突破五成大关，同比上扬 1.4 个百分点，淋漓尽致地彰显出中国手机品牌在全球舞台上的磅礴气势与强劲竞争力。而在国内市场这片 “战场” 上，小米、OPPO 和 vivo 凭借深厚的底蕴与卓越的市场策略，继续稳坐面板采购量前三把交椅，三家合计市场份额或将触达 34.0%。

小米方面，2024 年其智能手机面板采购量预计将达到 1.71 亿片，与 2023 年同期相比，增长幅度高达 21.7%。

OPPO 则凭借稳健的经营步伐，牢牢扎根市场第二梯队，预估本年度智能手机面板采购量为 1.44 亿片，同比增长 3.5%。相较于 2023 年，无论是采购规模还是市场排名，OPPO 在 2024 年都将延续辉煌，持续巩固自身地位，这背后是其对技术研发的执着追求与市场拓展的精准发力，全球业务版图也在稳步扩张、不断深化，发展势头锐不可当。

vivo在 2024 年的智能手机面板采购战场上也同样表现出色，预计采购量将达 9800 万片，同比增长 4.2%，以稳健的增长步伐为自身发展注入源源不断的动力。

再将目光投向 2024 年前三季度，小米智能手机面板累计采购量已达 1.3 亿片，毫无悬念地占据国内首位;OPPO 以 1.2 亿片的采购量紧随其后，位居国内第二，引人瞩目的是，其同比增长率高达 18.0%，在保持稳健增长曲线的同时，OPPO 持续深耕技术创新领域，全方位提升技术实力，市场竞争力与日俱增，全球业务拓展也渐入佳境，发展潜能巨大;传音则专注于非洲及其他新兴市场，凭借精准的市场定位，前三季度智能手机面板采购量达 7600 万片，成功跻身国内第三。总而言之，国产品牌在全球经济风云变幻、诸多不确定性因素交织的大环境下，展现出强大适应力与韧性，相信未来2025年将延续增长势头，再创新高。