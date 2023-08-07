iPhone 15 Ultra保护壳泄露 静音按键变成了动作按键？

【天极网手机频道】转眼间2023已经过去了三分之二，上半年发布的新机也很多，但往往在下半年各大手机厂商都会掏出一些压箱底的旗舰机器。大家熟知的手机圈春晚―“苹果秋季新品发布会”如果不出意外也会在九月份和大家见面。小编也从外媒了解到，苹果预计会在9月12日或者9月13日正式举办发布会，并且发布多款新品，新品的开售时间预计会在9月22日。

在众多新品中，小编相信大家最期待的无非就是iPhone15系列。根据外媒的曝光资料显示，iPhone15系列将会成为苹果史上升级幅度最大的iPhone产品。目前已经曝光的亮点有全系列灵动岛功能、钛合金边框、全系Type-C接口、潜望式长焦镜头等等。此外，小编还了解到，苹果这次还会带来一款超大杯产品“iPhone 15 Ultra”。当然现在还不清楚“iPhone 15 Ultra”这款产品究竟是iPhone 15 Pro max的替代品还是其升级版。

不过这些暂时都不重要，重要的是有爆料者在外媒平台上发布了一组iPhone15系列的保护壳照片。详细来看，这个保护壳的型号为“iPhone 15 Ultra”，大家仔细看图片的按键开孔可以发现，静音按键的开孔有些不对劲。在小编完全了解了这个爆料后发现，苹果或许会在“iPhone 15 Ultra”机型上取消苹果祖传的静音按键，把这个按键替换成了一个可以按压的动作按键(官方称其为action button)。

其中早在今年六月份苹果发布的iOS17手机系统中就能看到这个动作按键(官方称其为action button)的身影。根据iOS17的代码显示，动作按键是苹果公司计划在“iPhone 15 Ultra”或者iPhone 15 Pro系列的机型中替换静音按键的一个多功能按钮。

这个按钮可以供用户进行各种自定义的设置，比如可以一键激活相机的自动对焦功能、连拍功能以及一些复杂的多步骤操作。这个按钮有点类似于荣耀在2018年发布的一款机型(荣耀note10)的“Turbo键”，“Turbo键”也是可以一键开启一些复杂的功能。不过以苹果公司的理念，小编相信虽然按键的设置功能都十分相似“前辈”，但iPhone15系列肯定也会带来一些不一样的新东西。

当然在苹果秋季新品发布会没有官宣之前，这些所有的东西都是猜测。这位外媒平台上的爆料者也十分有意思，大家可以从图片中看到，保护壳的各处都有苹果公司的logo，很符合苹果公司的设计风格(有着MagSafe充电环、后面凹陷的苹果logo以及相机凸起周围的保护小唇)。这可能也是在暗示保护壳就是苹果官方的产品。但这位爆料者随后在评论区澄清，保护壳只是一个仿制品并不是官方生产的。所以“iPhone 15 Ultra”或者iPhone 15 Pro系列是否真的会有动作按键(官方称其为action button)依旧是一个“迷”。

iPhone15系列的升级肯定不止动作按键这一点，对于其他的升级功能、配置小编也是十分期待。苹果公司虽然在一些小产品上一直都是保留“得过且过”的态度，但是对于每年的iPhone产品总会带来一些“引领行业的设计或者功能”(iPhoneX全面屏设计、iPhone11系列前置慢动作拍摄、iPhone12系列激光雷达、iPhone14系列灵动岛功能)，要知道根据苹果公司对外公开的财报显示：公司百分之五十的利润都是来自于iPhone产品。新一代iPhone产品如果都不能激起用户的购买欲，那可算是真的完蛋了。

最后，小编认为iPhone15系列大幅度升级肯定是毋庸置疑的，但相对的售价或许也会提高一些。根据外媒的专业研究机构报告显示，iPhone 15 Pro系列将会比上一代产品贵100美元(按照国内的惯例售价大致会增加1000人民币)。不过每年的iPhone新品首销不管售价如何都是供不应求，你会考虑购买今年的iPhone15系列产品吗？