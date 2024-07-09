OPPO推出换屏换电池活动，让你的手机焕然一新

【天极网手机频道】售后服务一直是所有零售和服务行业留住用户的一大致胜法宝，而OPPO是手机厂商中拥有极广的线下售后门店的手机厂商之一，由于优质的服务一直在业内广受好评。近期，OPPO推出了新的活动――护屏计划和电池一口价活动。

如果您的OPPO手机屏幕存在碎角平时看着难受或者平时电池一天三四充随身带充电宝的机主，之前因为官方售后价格仍在犹豫，那么这次的活动绝对不容错过，换屏那就是焕新手机，换电池让你不再有电池焦虑，生活出行避免“沉甸甸”的充电宝，一起来看看此次的活动详情。

(图片来源：OPPO服务小程序)

此次护屏计划活动时间是在七月四号开始到八月末，超过80款手机参与，低至4折起换屏。包含Find、Reno、A/K系列、一加手机。

(图片来源：OPPO服务小程序)

每月一号都会更新特惠换屏活动的机型和价格，如果此次活动您的机型暂时不涵盖在其中，可以期待下个月。附近没有OPPO线下售后门店的机主也不用担心，活动期间，前往 线下的OPPO官方服务中心和寄修都可享受同样的折扣价格。换屏活动的价格中还需额外的50元人工费用;换电池活动免50元人工费用，仅收取电池配件费用。另外活动中的维修代金券活动不可与维修优惠叠加使用，但可与每月会员免人工费同享。

此次活动的参与方法：用手机微信搜索OPPO服务，进入OPPO服务小程序，下拉找到服务动态即可查看OPPO最新推出的换屏计划和电池一口价活动，点击相关活动链接。

尽量避免第三方的店铺进行维修，倒不是说都不好，只能说质量参差不齐，首推更换官方原装屏幕，此次的护屏计划，换屏后还享受官方的180保修等福利，更有保障!总之，OPPO手机，从来不用担心其售后服务，OPPO一直是国内强调OPPO服务完善和贴心的主要厂商之一，如有需求，可以搜索OPPO服务小程序参与活动。