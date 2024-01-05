“信号升格”专项行动：提升网络质量，优化用户感知

【天极网手机频道】近日，工业和信息化部、国家发展改革委等十一部门联合印发了《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，旨在提升移动网络质量，优化用户感知，满足人民群众日益增长的美好生活需要，支撑重点行业数字化转型需求。

“信号升格”专项行动将聚焦重点场景，加快推进移动网络深度覆盖，提升网络质量。根据通知，到2024年底，将有超过8万个重点场所实现移动网络深度覆盖，包括2.5万公里铁路和35万公里公路、150条地铁线路。实现移动网络下行均值接入速率不低于200Mbps，上行均值接入速率不低于40Mbps，卡顿、时延等主要业务指标加快改善，移动网络达标速率占比不低于90%(即90%情形下达到相关速率标准要求)。

到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比显著提升。视线移动网络下行均值接入速率不低于220Mbps，上行均值接入速率不低于45Mbps，卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于95%(即95%情形下达到相关速率标准要求)。

这一目标将通过加强基础设施建设、优化网络布局、提升网络容量等方式实现，以确保在这些场景中用户能够享受到更加稳定、快速的网络服务。

此次专项行动不仅关注网络覆盖的广度，还强调了网络质量的提升。通过加强技术研发和应用创新，推动“信号升格”，加强文旅场景、医疗机构、高等学校等场所的信号覆盖和网络质量。这将为用户提供更好的使用体验，满足在线办公、在线教育、在线医疗等方面的需求。



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此外，“信号升格”专项行动还将强化监测评估能力建设。通过建立健全监测评估体系，对网络覆盖、信号质量、用户感知等方面进行实时监测和评估，及时发现和解决存在的问题，确保网络服务的质量和稳定性。

此次专项行动的开展，将有助于推动我国移动网络服务的升级和发展。通过加强基础设施建设、优化网络布局、提升网络容量等方式，我国移动网络服务将不断取得新的突破和进展，更好地满足用户需求，支撑各行业的数字化转型，促进经济社会的高质量发展。