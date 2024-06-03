安兔兔五月榜单vivo成最大赢家，天玑9300+大放异彩助力vivo X100s登顶

【天极网手机频道】近日，安兔兔平台公布了2024年5月安卓手机性能排行榜，vivo X100s凭借搭载的天玑9300+旗舰芯片成功登顶旗舰手机性能榜榜首，再次证明了其在安卓旗舰市场的领先地位。

vivo新推出的vivo X100s首秀便拿下榜首，成功证明了天玑9300+这颗处理器的优秀性能表现，同时也再次印证了“发哥调校看蓝厂”并非一句虚言。天玑9300+旗舰芯采用了划时代的全大核设计，配备了最高主频达到3.25GHz的Cortex-X4超大核心以及四个2.0GHz的Cortex-A720大核心，这样的配置使得vivo X100s在性能和能效比上达到了近乎完美的平衡。在实际使用中，无论是运行速度、处理能力还是多任务并发能力，vivo X100s都达到了行业领先水平，为用户带来了更加流畅、高效的使用体验。此外，它优秀的外观与该价位相对少见的直屏设计，也是一个不小的加分项。

紧随其后的是以2094528的平均跑分位列第二的OPPO Find X7，搭载了联发科天玑9300芯片，依靠不大的分数差距证明了在天玑9300+已经推出的现在，天玑9300也依旧能打，性能表现同样出色。

与此同时，排名第三的红魔9 Pro+搭载了骁龙8 Gen3芯片，守住了骁龙8 Gen3“最后的尊严”，得分虽然略低于天玑9300芯片，但也足以证明骁龙8 Gen3芯片在性能方面的卓越表现。在性能释放优秀的同时，它的设计也可圈可点，无论是正面的屏下摄像头，还是背面的纯平镜头模组，都是独一无二的加分项。

值得一提的是，5月的旗舰性能榜前十中，vivo不仅拿下榜首，还与iQOO一同包揽了榜单第四到第十位，说是本次榜单的“最大赢家”也不过分。

而在次旗舰手机性能排行榜中，一加Ace 3V凭借其搭载的第三代骁龙7+移动平台和最高16GB+1TB内存组合，以1437869分的成绩连续三个月稳坐榜首。一加Ace 3V在第三代骁龙7+移动平台的加持下性能上有了显著提升，再配合一加独家自研的“潮汐架构”和AI布局技术，进一步释放了骁龙7+的性能潜力。此外，一加Ace 3V在设计上也同样出色，无论是外观还是手感都赢得了用户的一致好评。

紧随一加Ace 3V之后的是以1381173分的成绩位列第二的realme GT Neo6 SE，realme GT Neo6 SE同样搭载了高性能的处理器和内存组合，为用户提供了流畅的使用体验，稳定的性能和出色的性价比，赢得了消费者的广泛认可。

回顾整个榜单可以看到智能手机市场竞争的激烈程度。各大手机厂商都在不断推陈出新，力求在性能和配置上达到更高的水平。而消费者对于智能手机的需求也在不断变化，他们更加注重手机的性能和性价比。因此，各大手机厂商在推出新品时，不仅要考虑到硬件配置和性能表现，还要注重产品的设计和用户体验。恰逢618年中大促期间，对于想要换机的用户来说不失为是一个好机会。