　　苹果Vision Pro终于来了？用户直呼“食之无味、弃之可惜”？

【天极网手机频道】还记得多年前的一部叫做“头号玩家”的电影，让我感觉到原来VR、AR技术的发展可以帮助我们做到如此多不可思议的事情。但当时我认为要实现电影中的画面展示，又或者是钢铁侠那般天马行空一样的电脑操作，我们还需要发展很久。

但就在去年，苹果正式对外公布了苹果Vision Pro!这是苹果公司旗下首款头戴式“空间计算”显示设备，于2023年6月6日在“WWDC2023”正式发布 。这款产品在发布会中给我的感觉莫过于，iPhone 4的发布。我感觉苹果又要再一次改变那个人们固有印象中的世界了。时间来到2024年的2月2日，苹果Vision Pro终于在外国地区发布了。

随着这款头戴式“空间计算”显示设备的上市。华尔街知名投资机构Wedbush表示：苹果的用户以及VR、AR技术的爱好者对这款设备购买欲望强烈。预计苹果Vision Pro会在2024年全球销量突破70万，2025年达到100万。

可以说苹果Vision Pro有望复刻当年iPhone 4的辉煌。也就是像iPhone 4引领智能手机一样。苹果Vision Pro会在2024年开启空间计算全面新时代。未来会有越来越多的公司推出类似的产品。但在一些用户实际体验过苹果Vision Pro后，对这款产品的评价两极分化还是比较严重。下面我就收集了一些体验过这款设备的用户对它的评价。

喜欢这款产品的用户认为，苹果Vision Pro有着世界上最优秀的机交互方案，并且整个头戴设备无论是播放视频还是开会议，都有着低延迟高清晰度不晕眩的视觉体验，如果你习惯了这种使用方式，那么苹果Vision Pro高质量的空间音频听觉体验比一些专业音响还要棒。还有用户还认为苹果vision Pro定义的高精度眼追配合捏合手势的交互逻辑，就可以让它成为初代iphone一样里程碑式的产品。

有好就有坏，还有用户第一时间上手苹果Vision Pro后认为这款产品确实很牛，但是在使用了一段时间后就发出了“鸡肋，食之无味、弃之可惜”的评价。详细来看，最影响使用体验的就是苹果Vision Pro的续航时间。在没有连接电源的情况下，这款产品的最高续航不超过3个小时。就算大家没有设备，但不妨自己试想一下，自己在天马行空操作中，突然发现有一个线材束缚了你，这是不是就很难受了。

此外，苹果Vision Pro的交互精细度不如键鼠精度高，虽然手指来指去很帅，在空气中打键盘也很赛博朋克风，但毕竟没有实体反馈。对于一个用电脑、手机许多年的用户来说，最开始面对这种体验是新鲜，但后续可能就是不适应了。最后比较不好的一点就是苹果Vision Pro不能多人一起观看，这个其实就是因人而异了，其实苹果可推出一些连接设备，以苹果Vision Pro为主体，其他的设备单纯就是观看。

但我认为，苹果Vision Pro依旧是苹果投入了全部技术力而打造的跨时代产品。有外媒指出，苹果公司为了打造这款设备投入了8年时间和数十亿美元，申请专利就超过4500项，他们还找遍了全球各地的供应商。其实就如同苹果现任CEO库克先生所说，Vision Pro是有史以来最先进的消费电子设备，“空间计算时代已经到来。”目前这款产品在外国的售价高达3499美元，如果你找代购入手，那么人民币的价格已经来到了三四万。最后，还是希望这款设备可以尽快在国内上市，让更多用户可以享受AR、VR技术的强大。