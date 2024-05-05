苹果为欧盟再妥协：允许iPad应用侧载、第三方浏览器引擎、减免CTF费用

【天极网手机频道】在前段时间，苹果已经按照欧盟的DMA法规，为欧盟地区的iPhone解除了应用侧载和第三方浏览器引擎的限制，允许当地的用户使用第三方应用商店和第三方原生浏览器。包括iPhone15系列全面更换USB-C接口也与欧盟的规定有一定关系，并且随着时间的推移，苹果让然在继续『让步』。

同步iOS与iPadOS规定

5月2日，苹果发布开发者公告，宣布今年秋季晚些时候将最近iOS对于欧盟App的更改引入iPadOS。这也就意味着，欧盟地区的iPad用户能够安装第三方应用市场、从第三方应用市场下载应用，支持第三方浏览器引擎，Safari中出现要求用户选择默认浏览器的新提示，并且允许用户从开发人员的网站下载应用程序。

与iOS一样，欧盟委员会周一宣布将iPadOS同样指定为“看门人”，苹果公司有六个月的时间对iPadOS进行调整以符合其规定，若违反DMA法规可能会致其被处以最高相当于全球年收入10%的罚款。

苹果表示，一旦这些更改向欧盟用户公开发布，CTF核心技术费也将适用于通过App Store、网络渠道分发、其他市场下载的iPadOS应用。在 12 个月内同时在iOS和iPadOS上安装同一App的用户，每年只会为该App生成一次首次安装。

CTF核心技术费调整

关于苹果的CTF核心技术费也有一些潜移默化的调整。苹果在欧盟地区开放第三方应用市场，允许开发者通过第三方替代商店或网页提供应用安装，不过相关应用依然受到CTF苹果核心技术费的限制，如果一款应用年安装量超过百万次，开发者需要就下载量超出部分向苹果公司缴纳0.5欧元(约3.885元人民币)一次下载量的费用。

相关问题引起了不少开发者批判，此类“按下载量收费”的做法违背了“欧盟初衷”，而且无法保证恶意竞争者“刷友商应用下载量”问题，而近日苹果公司悄悄更新了授权费政策，允许没有任何收入的开发者“无需缴纳授权费”。

苹果公司表示，如果开发者没有任何收入(即使：只分发免费应用 / 应用内不含内购也不能通过技巧绕过苹果公司支付门槛)，则不需要向苹果公司缴纳CTF核心技术费，此条件旨在让学生、业余爱好者和其他非商业开发人员也能更好的开发流行的应用程序，但开发者必须每年都需经过审核确保他们处于“非商业状态”。

而对于年收入低于1000万欧元(注：当前约7770万元人民币)的“初创公司”，苹果公司现对此类开发者制定了三年扶持流程，在开发者和开发商同意苹果新的 AppStore 政策的情况下，如果应用程序或游戏突然爆火并超过百万安装量，苹果公司将就开发商规模决定是否收取核心技术费。

写在最后

欧盟的几番操作下来，小编在苹果的操作系统中也嗅到了一丝『开放』的气息。

对于消费者而言，应用侧载的开放将带来更多的选择和便利。我们可以更加灵活地选择适合自己的应用和浏览器引擎。同时，这也将促进应用市场的竞争和创新，为消费者带来更多优质的应用和服务。

这样的『开放』究竟是仅针对欧盟地区，还是会逐渐拓展到全球，让我们拭目以待吧。