来京东参与三星Galaxy S25系列预售 学生可享9折优惠

【天极网手机频道】2月11日，三星中国发布会召开，正式发布三星Galaxy S25系列，售价5999元起，将于2月14日开售。值得一提的是，消费者到京东购买三星Galaxy S25 12GB+256GB版可享国补立减500元，新品到手价只要5499元。目前，京东已同步开启三星Galaxy S25系列预售，用户可享24期免息，学生9折优惠，1年随心换屏或次年优惠换屏(与先人一步好礼不同享)，先人一步限量好礼(颈椎按摩仪、户外音响、晶石香薰、10000mAh充电宝4选1)，甄AI限定礼盒(与先人一步好礼和换屏服务不同享)，以旧换新至高补贴300元等多重福利。

一直以来，京东依托强大的供应链优势，持续携手三星等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，实现新品即爆品。同时，为满足消费者“抢鲜”体验的愿望，京东联合厂商打造先人一步计划，广大用户无需等待，就能在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验。

三星Galaxy S25系列分为三星Galaxy S25、三星Galaxy S25+、三星Galaxy S25 Ultra。其中，三星Galaxy S25系列搭载骁龙8至尊版移动平台(for Galaxy)，性能无忧。三星Galaxy S25系列搭载Galaxy AI，长按侧键，通过简洁对话即可将需求告诉Bixby，一次性快捷完成任务;支持即时简报，提供个性化消息;带来音频橡皮擦，降低视频中背景噪音，Galaxy AI还能优化调整多种类型的声音;支持视频自动修剪，制作短视频更简单;支持即圈即搜，手指圈选对象就能快速得到搜索结果，为消费者提供优质智能体验。

续航方面，三星Galaxy S25内置4000mAh电池，三星Galaxy S25+内置4900mAh电池，三星Galaxy S25 Ultra内置5000mAh电池。屏幕方面，三星Galaxy S25系列采用屏幕超分辨率算法技术，自动带来高清浏览体验，三星Galaxy S25搭载6.2英寸(直角)第二代动态AMOLED屏，三星Galaxy S25+为6.7英寸(直角)屏，三星Galaxy S25 Ultra为6.9英寸(直角)屏。外观方面，三星Galaxy S25和三星Galaxy S25+带来冰川蓝、远海蓝、暮河银、清霜绿四款配色，三星Galaxy S25 Ultra则带来钛银蓝、钛影黑、钛雾灰、钛辉银四款配色。三星Galaxy S25和三星Galaxy S25+均采用装甲铝边框，支持IP68级别防水;三星Galaxy S25 Ultra采用钛金属边框，更耐用。此外，三星Galaxy S25 Ultra还可兼容S Pen。

影像方面，三星Galaxy S25和三星Galaxy S25+后置5000像素广角摄像头、1000万像素长焦摄像头、1200万像素超广角摄像头，前置1200万像素自拍摄像头，配置增强的AI超视觉引擎。可通过升级后的10bit HDR模式拍摄，更流畅，同时芯片升级实现精确降噪，无惧夜色;对象感知引擎可检测环境中的复杂光线并精确识别目标对象，增亮肤色、细化皮肤纹理，更生动;Galaxy AI可分析照片，创建相应滤镜，可直接使用或进一步调整参数，更具个性;可清晰拍摄移动对象，定格精彩瞬间。

三星Galaxy S25 Ultra则后置2亿像素广角摄像头、5000万像素长焦摄像头、1000万像素长焦摄像头、5000万超广角摄像头，1到100倍焦段都可拍出清晰影像画面;可使用Expert RAW拍摄，编辑更灵活;利用Log格式拍摄，捕捉丰富光影细节，利用专业工具进行细致编辑调整，更便于拍摄优质作品。

想要换新三星Galaxy S25系列，那就来京东参与预售，三星Galaxy S25 12GB+256GB还可享国补立省500元。