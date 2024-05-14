爷青回！没想到2024年居然被一款诺基亚新机刷屏了...

【天极网手机频道】作为手机市场曾经的霸主，诺基亚的名号可以说是无人不知无人部晓，承载着无数人的青春和回忆。但随着2007年苹果带来了颠覆交互方式的iPhone和2008年安卓系统诞生并吸引了诸多厂商加入，以及诺基亚自身的战略误判，让一代行业巨头开始快速进入下坡路，从与微软合作努力自救，到卖身HMD复兴手机业务，诺基亚终究还是走下了“神坛”，成为了一段历史。不过在最近，售价379元的诺基亚3210复刻版在上架后很快卖断货，满满的情怀再次掀起了“回忆杀”，引发了不少网友的讨论，让这个传奇品牌再次进入了大家的视野当中。

首先给大家说说诺基亚3210，它发布于1999年，也就是一款25年前的产品了，在当时被诺基亚称为最小巧简洁的手机之一，虽然我有幸见过这款产品，但确实没用过，毕竟它发布时我连小学都没上呢。它具体有啥功能这里就不多说了，你只需要知道它的累计销量超过了1.6亿台，位列全球手机市场历史销量最高机型的第7名，其热门程度可见一斑，可以说是一款经典中的经典，并且“砸核桃”的名梗同样出自这款产品，这情怀可以说拉满了。

复刻版本以1999年版的诺基亚3210为蓝本，延续了经典设计元素的同时，也与时俱进的加入了新的配置和功能。经典的直板设计和两侧弧形的线条与老版本一脉相承，熟悉的九宫格实体按键让你瞬回用功能机的那些年，键位布局略有不同，机身也更轻更薄一些，采用了金属涂层技术，提供了金色、蓝色、黑色三种配色。

当年的绿屏变成了如今这块2.4英寸IPS屏幕，还增加了一颗200万像素的后置摄像头并配有闪光灯，内置1450mAh电池，采用了Type-C接口，不过充电功率只有2.75W，你没看错哦。它搭载的是一颗紫光展锐的芯片，支持中国移动、联通、电信、广电 4G双卡双待，以及VoLTE高清语音通话，甚至还支持蓝牙，并且内置喜马拉雅、咪咕音乐App，并支持支付宝支付等功能，保留经典游戏贪吃蛇游戏，就是不知道这个复刻版还能不能...砸核桃。

虽然是一款非智能机，但功能还是不少的，除了最基本的通信外，还能拍照、听歌甚至移动支付，满足诸多场景的使用需求。据官方介绍，这款复刻版本的诺基亚3210受众为备用机群体和学生群体，当然还有很多情怀党买单，毕竟379元并不算贵，买来整一波“回忆杀”也不错。

真的没想到，在2024年，一款几百块的功能机居然再次让诺基亚这个品牌在互联网上再次引起了热议，掀起了一波“回忆杀”，可见这个品牌虽然没落，但在不少人的心底里都留下了深深的印记。当然，还是要多说一句，虽然品牌确实还是诺基亚，但其实它是属于HMD的诺基亚，已经不是当年最开始的那个行业巨头诺基亚了。

另外，我还好奇的去某东的旗舰店里看了下诺基亚目前的产品线，其中不乏像诺基亚3210一样的经典复刻机型以及诸多功能机，还有少量入门级别的安卓智能机，东西还是不少的。诺基亚并没有完全退出手机行业的舞台，而是更换了赛道，主攻功能机市场，在当下这个激烈竞争和内卷的环境下生存了下来。尽管诺基亚算是远离了“江湖”，但它在“江湖”中留下的传说从未消失，也依旧有人愿意为它的情怀去买单。