Color OS反超Origin OS夺取鲁大师Q2季度手机流畅榜榜首

【天极网手机频道】近日，鲁大师微博官方公布了Q2季度季报，集合了在Q2季度高热度的手机、笔记本、电脑、汽车等产品在Q2季度的表现情况。

本季度手机的性能榜首，被“影像灭霸”vivo X100 Ultra拿下;手机处理器性能冠军天玑9300凭借全大核的优势火力全开，稳住第一宝座;久用流畅依旧是一加 12稳坐第一;单机流畅则易主iQOO Neo9S Pro ;ColorOS反超对手摘得系统流畅TOP 1;魅族 21 ALL IN AI，接棒手机AI冠军。

Color OS凭借几个大版本的更新，在极客圈一致了获得不错的口碑，不负众望，在鲁大师发布的Q2季度的榜单中，一举反超老对手Original OS系统，登顶手机系统流畅榜榜首。

图片来源：鲁大师微博

Color OS夺取桂冠的重要技术――内存基因重组2.0技术和焕新内存技术

内存基因重组2.0技术：彻底改变了安卓内存的运行机制，解决了安卓内存底层访问效率、回收效率和分配效率不高的问题。同时，一加12配备了高达24GB的超大内存，从根本上解决了安卓手机卡顿的难题。

焕新内存技术：这是一项高性能低延时IO重组技术,通过压缩算法、文件反碎片和存储加速等技术,全面提升读写效率。这样可以让设备长时间保持流畅,始终如新。

一方面，从底层改善内存工作效率出发，另一方面，通过IO重组技术等技术提高读写效率，将手机流畅度跃迁至更上一层楼。

此外，鲁大师官方还更新了更多关于科技数码领域的数据，感兴趣的同学可以去看一下。