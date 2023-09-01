虚空对话！华为Mate60 Pro VS. iPhone 15 Pro

【天极网手机频道】非常突然，华为8月29日直接将Mate60 Pro放上了货架。没有发布会、没有预热，甚至就连之前的各种爆料不如官方来得痛快。自研架构、5G回归、卫星通话，Mate60 Pro就像一位阔别已久的老朋友，过去几年我们看着他历经艰险，而今他又云淡风轻地站在我们面前。

8月30日凌晨，大洋彼岸的另一边，苹果向全球消费者发布了秋季特别活动的邀请函――苹果将于北京时间9月13日凌晨1点举行特别活动，也就是所谓的秋季新品发布会。今年的秋季发布会主题为“Wonderlust”，中文主题为“好奇心上头”。邀请函上，流动的尘埃粒子构成了苹果的logo，灰蓝配色似乎也在暗示着什么。在本届发布会上，iPhone 15系列和全新的A17仿生芯片即将与消费者见面。

一款代表着国产旗舰历经艰险后的崛起，另一款代表着老牌科技公司的自我“救赎”和鞭策。一个发布会定于9月12日，另一个定档13日凌晨1点，直面硬刚，针尖麦芒势必吸引全行业关注。

华为这边已经亮剑了，苹果会如何出招呢？本文就来结合目前两款机型的已知信息做一个对比，在iPhone 15 Pro发布之前，让我们从多个角度看两款机型的“虚空对话”。

・处理器

在Mate60 Pro上架之后，第一批拿到设备的朋友们很快对设备进行了拆机检测。去除芯片表面的涂层之后，“HiSilicon”的丝印赫然出现在我们眼前。Hi36A0正是麒麟9000的型号――这枚芯片是海思出品无疑了。而芯片上，Kirin 9000s的字样似乎也就是这枚芯片的名字。但是考虑到为了减少意外情况的发生，“Kirin 9000s”也有可能只是一个代号，但本文就暂时用这个名字来指代这款芯片了。

CPU部分采用了8核心设计，具体架构为1+3+4，其中包括1颗A34核心，3颗定制的A78AE核心以及4颗A510核心，最高主频2.62GHz。可能是由于超线程技术的使用，在部分测试软件中显示为12核心。值得一提的是有推测指出，这枚芯片的中大核均采用了华为自研架构，因此在识别上出现了偏差。此外，该手机的GPU型号为 Maleoon 910，有关这枚GPU的消息目前不多，预计在发布会上会具体介绍。

从目前的测试结果来看，麒麟9000s整体性能大致相当于骁龙888，弱于骁龙888+，与两年前安卓旗舰的水准相当。

作为全球首款3nm手机芯片，也是2023年你能买到的唯一一款3nm手机芯片，A17仿生不出意外将稳坐全球第一的位置。并且按照苹果的惯例，发布会上的性能对比数据只可能是跟自家前代产品相比。根据目前已知的消息，A17仿生将配备6核CPU和6核GPU，比A16多一个GPU核心。单核性能预计比前代高60%、多核性能提升40%。

补齐了5G短板，麒麟9000s与A17仿生的差距主要就在于绝对性能了。

・连接与通讯

由于种种原因，Mate 60 Pro的盒子上并没有写传统的“移动数字电话机”，也没有LTE标识，这款设备的产品名称是“卫星移动终端”，型号为ALN-AL00。

根据目前已知的信息，Mate 60 Pro基带版本为21C50B717S000C000/21C50B717S000C000。作为对比，Mate 40 麒麟9000芯片基带版本为21C20B687S000C000/21C20B687S000C000;Mate 30 麒麟990芯片基带版本为21C9383875000C000/21C9383875000C000。同样的命名规则意味着自研基带回归基本坐实。

华为隐藏了Mate60 Pro上的5G信号标识，但是从目前已有的测试结果来，Mate60 Pro支持5G已经是板上钉钉，当然，是4.99999G也不是没可能呢。



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能够叫做“卫星移动终端”也意味着华为Mate60 Pro在“捅破天”这件事上的深层探索。本次华为Mate60 Pro支持卫星通话，这也是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。继卫星消息之后，Mate60 Pro支持在没有地面网络的情况下也能拨打和接听卫星电话(目前仅支持中国电信)，还可自由编辑卫星消息，选择多条位置信息并生成轨迹地图。

回到地面，Mate60 Pro在老本行方面依然“遥遥领先”。灵犀AI算法与灵犀天线带来更?出色的通信体验。像是高铁、地铁、电梯、车库等弱信号场景下，Mate60 Pro能实现更稳定的网络连接。

苹果今年仍然在履行与高通的合同，iPhone 15 Pro也将外挂高通X70基带。但是iPhone信号差的问题即便是由英特尔基带更换成高通之后改善仍然有限，大胆预测在信号方面，iPhone 15 Pro无法与Mate60 Pro抗衡。

・影像

华为Mate 60 Pro后置三摄模组，主摄为5000万像素，f/1.4-f/4.0 10档物理可变光圈，支持OIS光学防抖;超广角为1200万像素;长焦微距镜头延续了潜望式设计，90mm f/3.0 4800万像素，同样支持OIS光学防抖。支持3.5倍光学变焦(镜头焦段分别为24 mm、13 mm、90 mm)以及100倍数字变焦，尺寸规格基本上是Mate 50 RS同款。

华为自研的XMAGE影像系统已经广泛搭载于旗下机型，其成像效果已经广为人知，在软硬件结合下，尽管Mate 60 Pro的硬件配置略逊于前代的Mate50 Pro(主要体现在长焦)，单整体成像表现应该在旗舰水准以上。

苹果这边，iPhone 15 Pro或将搭载新的4800万像素传感器，取代祖传的1200万像素传感器;该机还有可能采用堆叠式 CMOS技术，将提升进光量，从而带来更好的图像质量和数字变焦效果。

虽然Pro版本的影像系统都将进行升级，但iPhone 15 Pro Max预计将搭载苹果首款潜望式变焦镜头，光学变焦从3倍提升到5倍或6倍――这是Pro Max独享的Moment，而与之相比，iPhone 15 Pro在长焦上就输了Mate60 Pro一筹。同时，希望今年苹果能优化一下Deep Fusion的算法，最近几代的拍照，苹果确实已经被安卓友商超越不少。

・屏幕工艺与边框

华为Mate60 Pro此次在机身工艺方面采用了全新的“玄武架构”，同时采用了第二代昆仑玻璃，整机的耐摔能力得到了进一步提升。玄武架构让机身中框与后盖下半部分形成了一个整体，强度提升。

昆仑玻璃也迎来自己的第二代产品。华为官方表示，相较于前代，搭载第二代昆仑玻璃的设备整机耐摔性能提升1倍，玄武架构机身抗挤压能力提升10倍，即便是机身背部上半部的锦纤材质抗冲击能力也提升了5倍。

iPhone 15 Pro这边，根据爆料消息来看，本代将放弃使用了很多代的不锈钢中框而采用钛金属。与不锈钢相比，钛金属更轻、更坚固，但因为更难加工，其价格也更昂贵。

而苹果与康宁共同研发的超瓷晶玻璃预计也将迎来更新。此前康宁公司推出了全新版本的大猩猩玻璃――Gorilla Glass Victus 2，第二代超瓷晶玻璃也十分值得期待。

・电池与续航

华为Mate60 Pro支持88W有线超级快充、50W的无线超级快充以及20W的无线反向充电。电池容量来到5000mAh，配合快充能实现不错的续航体验。

众所周知，iPhone历来电池就不大，虽然每年能够提升一些，但是对于安卓阵营来说确实不够看――无论是续航还是充电速度。

今年，iPhone 15 Pro终于将换用USB-C接口，有望支持35W的快充，这对苹果来说毫无疑问是一次“大升级”。iPhone的续航优势从来不体现在电池容量上，而是芯片、电源管理等带来的超高能效比。去年iPhone 14 Pro Max一度占据各家媒体续航测试榜单头名，但是对于iPhone 15 Pro来说，情况却不那么乐观。

iPhone 15 Pro将支持MagSafe充电和新的Qi2协议，允许使用非MagSafe第三方配件进行15W充电。即使是不正式支持MagSafe的配件，只要这些配件支持Qi2协议也能实现更快的无线充电。

但不妙的事，爆料显示iPhone 15 Pro的电池容量将是今年四款机型中最小的，即便有3nm芯片和系统优化，也很难预测iPhone 15 Pro会拿出一份怎样的续航答卷。

写在苹果发布会前：

几年前的国内高端市场，只有华为能与苹果掰掰手腕，而在被美列入实体清单、遭受众多制裁之后，华为手机业务陷入绝境，在市场份额榜单上一度成为“Others”。在华为之后，各家国产厂商虽然在努力冲击高端，但是都难以填补华为留下的市场份额，苹果成为国内高端手机市场一家独大的存在。不过就在这个秋天，华为回来了，带着海思麒麟和5G，重新入阵。

华为Mate60 Pro与iPhone 15 Pro的对决，一定好看。

这个九月，注定是属于华为和苹果的。