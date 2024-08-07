需求增长强劲，全球平板电脑Q2出货量达3440万台

【天极网手机频道】昨日，华为带来了全新的MatePad Pro 12.2英寸旗舰平板与新款MatePad Air轻旗舰平板，让消费者可以零距离体验全新的AI潮流生产力。8月7日，平板电脑行业再添利好动态。据IDC最新发布《全球季度个人计算设备跟踪报告》显示，第二季度全球平板电脑出货量达到了3440万台，实现了22.1%的同比显著增长。

具体来看，苹果公司以1230万台的出货量稳居榜首，同比增长18.2%，这主要得益于其11英寸与13英寸iPad Air及iPad Pro新品的成功推出，有效提振了市场需求。

苹果在全球多个地区均见证了出货量的回升，尽管在中国市场面临着来自华为、小米等本土品牌的激烈竞争。紧随其后的是三星，该季度出货量达到690万台，同比增长18.6%。尽管缺乏重大新品发布，三星凭借稳健的商用订单基础以及去年同期的低出货量起点，依然实现了稳健增长。

联想则以250万台的出货量位列第三，同比增长16.7%。尤为值得一提的是，联想可拆卸平板电脑的表现尤为抢眼，本季度同比增长率高达39.7%，远超整体平板电脑市场的平均增速(11.7%)，显示出其在特定细分市场中的强劲竞争力。

华为则以230万台的出货量紧随其后，同比增长率高达40.3%。此外，小米表现同样亮眼，出货量达到200万台，同比增长率达94.7%。

至于Q2平板电脑出货同比增长较为不错的原因，这可能和去年同期较低的出货量基数较低有关。同时，头部品牌的产品迭代、市场换新需求的释放以及供应链库存的积极调整也为增长提供了强劲动力。

国内品牌凭借对本土消费者需求的深刻理解，推出了多款符合市场需求的产品，进一步推动了销量的增长。随着AI概念普及与移动创作边界进一步延展，相信Q3平板电脑市场将继续保持增长态势。