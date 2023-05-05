供应链消息表明，iPhone 15 Pro系列取消固态按键！

【天极网手机频道】此前一直盛传iPhone 15 Pro将进一步扩大与普通版的差异性，用固态按键取代实体按键，但后来的消息显示苹果将放弃这一做法。最近，在一封股东信中，苹果供应商似乎又再次证实了这一消息。

此前供应链人士表示，该消息属实，但这项技术只是延期无缘iPhone 15 Pro系列，之后的机型仍将继续使用。同时郭明Z也透露了具体原因，最新调查指出，因量产前无法克服技术问题，故两款高端iPhone 15 Pro系列将取消市场高度关注的固态按键设计，改回原本的实体按键设计。

根据之前爆料，有研究公司声称，苹果供应商已经含糊地暗示，今年iPhone 15系列尤其是iPhone 15 Pro系列机型将有极大可能采用固态的触控按键。值得一提的是，自从iPhone诞生以来，实体静音键就一直存在。据悉，这次两个按键都将采用固态设计，类似于iPhone 7上首次出现的不可按压Home按键。这两个按键也无法真正移动，而是通过内置的两个Taptic Engine马达模拟按压感觉。

先前就已经有传言声称，今年的iPhone 15系列将会成为近年来变化最大的一款iPhone机型，自然在外观方面也将迎来改变。除了有消息称iPhone 15系列会回归圆润造型之外，去掉物理按键似乎也是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

触控式的按键其实也出现在去年苹果刚刚发布的AirPods Pro2上，用户在按下的一瞬间苹果通过优秀的反馈以及声音模拟出真实的按键效果，那种感觉如果要用一个词来形容就是妙不可言。如果iPhone 15 Pro系列机型采用这种方式，就有可能会衍生出类似AirPods Pro2上滑动调整音量的操作方式。

不过这一设计如今看来将不会出现在iPhone 15 Pro系列中了，股东信中说道：“也就是说，在我们讨论过的 HPMS 机会中，我们在之前的股东信中提到的于今年秋天推出的新产品预计将不再按计划上市，由于我们目前对客户对该产品未来计划的了解有限，我们正在从内部模型中删除与该组件相关的收入。”

虽然在iPhone 15 Pro系列中消费者无缘这一设计，但也有消息表明苹果并没有放弃这一设计，或将在明年的iPhone 16系列中继续使用这一设计。当年iPhone 7系列取消实体按键，固态按键的体验在实际使用中与实体按键的差别不大，也让不少用户得以接受这一设计。不过苹果是否决定在iPhone 16系列中推出固态按键，目前仍没有明确消息。