新年将至助你挑选心仪礼物 ，OPPO热门机型编辑推荐

【天极网手机频道】随着新年脚步的临近，大伙儿开始陆续筹划购置过年礼物，送亲友抑或者送给自己。其中不少童鞋有入手新手机的打算，作为日常必需品，手机作为礼物送人送自己既不落俗，又有实用性，同时具备价值能彰显心意。有鉴于此，笔者在这里为大家网罗了三款OPPO热门人气机型：OPPO Find X8系列、OPPO Reno 13系列和OPPO A5 Pro，在新年之际给大家提供一个参考。

人气影像旗舰：OPPO Find X8系列

如果你比较喜欢摄影拍照，那么OPPO Find X8系列或许能更好地满足你的需求。这系新机凭借出色的性能和卓越的拍摄能力，赢得了广泛好评。这款手机搭载了联发科天玑9400处理器，结合高效能和低能耗的设计，多任务处理游刃有余。最高可选配16GB的LPDDR5X内存和1TB的UFS 4.0存储空间，确保了流畅的运行体验和海量数据存储能力。

拍摄功能是OPPO Find X8的一大亮点。后置三摄组合包含三颗5000万像素的镜头，包括超广角主摄、广角镜头带OIS光学防抖，以及3倍光学变焦的潜望长焦镜头。前置3200万像素的摄像头，也为自拍爱好者提供了强大支持。无论是风景照还是人像，都能捕捉清晰细腻的画面。

除此之外，OPPO Find X8配备了一块6.59英寸的AMOLED直屏，分辨率高达2760 × 1256，显示效果极为出色。色彩呈现达到10.7亿色，HDR照片和HDR10+内容最高支持2300nit亮度，峰值亮度最高可达4500nit，确保在不同光照条件下都能清晰可见。OPPO Find X8还具备5910mAh的大容量电池和冰川电池技术，续航表现强劲。快速充电技术让用户能在短时间内将电量恢复至正常水平，解决电量焦虑问题。

颜值新潮担当：OPPO Reno 13系列

而如果喜欢新潮设计以及人像摄像，那么OPPO Reno 13系列或许将会是你的首选。OPPO Reno 13系列全新推出的“蝶蝶紫”配色，灵感来源于蝴蝶翅膀的自然美，通过特有的光刻工艺，手机后盖在光线中如流光溢彩般变幻。质感金属中框和AG玻璃磨砂工艺，不仅提升了手感，还减少了指纹残留。

OPPO Reno 13系列还采用了极窄的黑边设计,并加入质感金属中框,搭配一体式冷雕玻璃,将小屏手机的纤薄、质感和便捷属性统统拉满,仅看曝光的渲染图就知道这款新机必然是更小、更轻薄、更趁手。并且,在细节处凸显了OPPO制造工艺的精湛,有着旗舰机型的高级质感。

而且OPPO Reno13系列全新一代AI高清实况照片再进化,新增EIS防抖支持,优化流畅性的同时减少画面掉帧。此外,任意重选的一帧实现画质效果的增强,去除运动模糊,获得清晰度的提升,并支持重选帧ProXDR效果。OPPO Reno13系列还为实况照片带来更丰富的风格化选项,新增柔光拍照模式,支持朦胧、柔美、梦幻三种不同风格和强度的柔光模拟选择,为人物拍摄增添迷人又梦幻的氛围。配合胶片风格滤镜的叠加，实现独树一帜的实况风格。

Reno 13的续航能力也是一大亮点。内置5500mAh的大容量电池，配合OPPO高效的快充技术，确保用户无论是日常使用还是长时间外出，手机电量都能时刻充足。强大的硬件配置和出色的拍摄系统，使得Reno 13在运行大型应用、进行多任务切换或玩高帧率游戏时，都能保持极高的流畅度和性能。最近Reno 13系列还新增了全新的「心动白」配色，喜欢的朋友可多了解。

坚实耐用典范：OPPO A5 Pro



如果你希望手机长续航且坚实耐用，那么OPPO A5 Pro出色的耐用性一定能满足你的需求。无论是硬件配置还是工艺设计，OPPO A5 Pro展现出不错的产品力。这款手机采用了超抗摔小直屏设计，不仅视觉上简洁干练，同时具备出色的抗摔性能。首发“耐用科技3.0”，不仅继承IP69&IP68&IP66满级防水，还带来了行业唯一的满级防水2.0，十八种水都能防，同时还有一键排水功能。

OPPO A5 Pro还通过了“14项全方位军标环境测试”，能在-35℃到47℃的极端温度下正常使用，还能防冰冻、防沙尘、防盐雾等恶劣环境。为了满足户外人群的使用需求，A5 Pro的高能户外模式针对多种主流外卖及配送平台App进行了专项优化，实现了一键抢单网络加速。

值得一提的是，OPPO A5 Pro搭载了6000mAh的高性能石墨烯电池，配合80W快充技术，一充用一天基本没问题。AI功能的加入，如AI一键问屏、AI一键消除、AI文档工具等，为日常用机带来了不少便利。

新年换新手机，OPPO Find X8系列、OPPO Reno 13系列和OPPO A5 Pro无疑是三个值得考虑的选项。Find X8以其旗舰级的性能和卓越的拍摄能力，适合追求极致体验的用户;Reno 13在设计、屏幕、续航和拍摄系统上都有着出色的表现，是颜值与性能兼具的全能手机;A5 Pro则以其强大的耐用性和性价比，适合注重实用性的用户。三款机型各具特色，总有一款能满足你的需求，现在购买更有限定新春福袋等多重惊喜可抢，感兴趣的朋友不妨多多关注。