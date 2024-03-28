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中国移动正式商用5.5G 网络，Find X7系列成为首个5.5G手机

2024-03-28 15:53:53 作者：墨将

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  【天极网手机频道】3 月 28 日，中国移动宣布将正式商用下一代 5G Advanced 网络( 5.5G )。集成 OPPO 超级信号工程技术的 Find X7 系列，也成为行业首款 5.5G 手机，正式迈入万兆网速的全新时代。

  中国移动网络的正式部署与 OPPO Find X7 系列产品对 5.5G 技术的全面支持，标志着中国以及全球 5G 已正式踏上了新的历史起点。相比 5G，新一代 5.5G 技术在速率、时延、连接规模和能耗等方面全面超越，实现 10 倍网络能力提升，并有望达成下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延、低成本千亿物联，以及空天一体化。全球也公认 5.5G 是从 5G 演进至 6G 的必要过渡，发挥着“承前启后”的重要作用，包含 6G 的基础愿景和技术应用探索。

  作为全球 5G 标准与技术重要的贡献者之一，OPPO 是全球 5G 技术的领导者。据专利数据统计平台 LexisNexis®IPlytics 在 2023 年 10 月发布的全球 5G 标准必要专利实力报告，OPPO 全球综合排名第 8。通过 OPPO 先进的 5G 技术，Find X7 Ultra 系列提供领先的 5G 通信体验，包括 4 条专属 5G 高穿透信号频段接收天线，在覆盖更广的 5G n8 和 n28 频段提供更强劲的连接能力。手持信号增强技术解决手机魔咒的“死亡之握”，以“复活之握”的神奇带来最高 7dB，平均 3dB 的信号强度提升。

  中国移动此前发布的《5G-A×AI 新时代、新机遇、新价值》报告指出，5.5G 与 AI 大模型技术将相互促进，为产业带来全新的发展机遇。例如 5G 与 AI 大模型的结合，助力通话业务从通信连接向服务连接进阶。Find X7 系列 AI 手机独有的 AI 通话摘要能力，可以在传统的通话业务基础上，通过大模型能力提供通话总结与待办事项生成，为新时代的通话服务示范了一种可能。

  目前，北京、上海、广东、福建、安徽、贵州、海南、河北、江苏、辽宁、新疆、西藏等全国各省、市、自治区已开设中国移动 5G Advanced 示范厅，用户携带 Find X7 Ultra 前往当地营业厅即可体验科幻的 5.5G 网络。

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