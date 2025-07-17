暑期娱乐新境界，华为Mate X5缔造全景沉浸

【天极网手机频道】暑期宅家追剧、游戏或办公学习，华为Mate X5的大屏与智慧生态，让居家时光更丰富有趣。轻薄机身可以轻松随身携带，从卧室到书房，随时随地享受科技带来的便利。

大屏分屏，效率与娱乐两不误

展开华为Mate X5的7.85英寸大屏，分屏功能让多任务处理轻松高效。例如，职场人士有时候居家也不想打开台式电脑，可以直接在手机上处理Excel表格或PPT时，大屏显示更多细节，减少缩放操作。外屏快捷回复消息，内屏专注工作，效率翻倍。或同时打开办公文档与聊天窗口，工作学习同步进行。

更支持悬浮窗随时调出资料，无需频繁切换应用。立体声双扬声器与120Hz高刷新率屏幕，追剧时仿佛置身影院，玩游戏时画面流畅无拖影，沉浸感十足。

智慧交互，操作如丝般顺滑

AI手势控制让用户无需触控屏幕，挥手即可切换界面或截屏，吃零食时也能轻松操作。拖拽功能让图片、文件在不同应用间自由流转，编辑创作更便捷。例如，在剪辑旅行Vlog时，直接从相册拖拽素材至剪辑软件，高效完成作品。鸿蒙系统的流畅度与麒麟芯片的强劲性能，确保多任务处理不卡顿。

悬停观影，玩出新花样

家庭娱乐方面，华为Mate X5的智慧交互让全家都能玩出新花样。它支持悬停观影，无需支架即可固定角度追剧，这一功能尤其适合家庭聚会或休闲时光。用户可以将手机折叠至合适的角度，置于桌面或平稳处，即可享受影院般的观影体验。孩子们可以一起观看动画片，而大人们则可以在一旁交流或处理其他事务，互不干扰。此外，悬停观影还适用于视频通话，用户可以更自由地调整视角，无需手持设备，使得通话过程更加轻松自然。

对于摄影爱好者来说，华为Mate X5的悬停拍照功能也是一大亮点。它支持悬停自拍和延时摄影，用户可以轻松调节手机角度进行拍摄，无需携带笨重的三脚架。特别是在家庭旅行或聚会时，悬停拍照可以解放双手，让大家共同参与到合影中，留下更多美好回忆。

家居场景，安全守护者

华为Mate X5典藏版采用玄武钢化昆仑玻璃外屏与抗冲击内屏的双重防护设计，为家居日常中的高频使用带来了全方位的安心保障。无论是烹饪时油渍飞溅的厨房、孩子或宠物意外碰撞的客厅，还是打扫卫生时的突发跌落，屏幕与机身始终坚如磐石，无惧日常生活中的各类挑战。这种坚固的设计让手机即便在频繁、复杂的家居场景中也能持久耐用，无需为日常小意外而忧心。

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