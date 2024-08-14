谷歌发布四款Pixel新机：XL版本归来折叠屏更薄，AI功能大升级

【天极网手机频道】8月14日凌晨，谷歌举办了「Made by Google 2024」发布会，带来了包含Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL以及Pixel 9 Pro Fold在内的四款新机，不仅在硬件上进行了升级，还着重介绍了AI功能。

XL版本回归，外观迎变化

与前代产品相比，这次Pixel 9系列的三款直板机型在设计上有着非常明显的变化，它们一改之前的横贯机身背部的影像模组，变为了“胶囊”形状，并且由曲边中框变为了直角中框，让产品看起来更加有线条感。

并且时隔5年，谷歌再次启用了“XL”的命名，除了Pixel 9和Pixel 9 Pro外，带来了Pixel 9 Pro XL，它其实是Pixel 8 Pro的升级版本。而全新Pixel 9 Pro则是XL的缩小尺寸版本，配置上保持了一致算是为喜欢小屏幕且追求更高配置的消费者一个新选择，不像之前想要高配置只能选大屏。Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL分别配备了6.3英寸和6.8英寸的OLED屏幕，支持1-120Hz可变刷新率，屏幕的峰值亮度从前代的2400尼特提升到了3000尼特。

两款Pro版本机型都配备了5000万像素主摄+4800万像素超广角+4800万像素5倍长焦的三摄组合，主摄位置不变，超广角和长焦镜头都有一定的升级，另外前置镜头也升到了4200万像素。

Pixel 9同样为6.3英寸OLED屏幕，支持60-120 Hz的自适应刷新率，屏幕峰值亮度可达2700尼特。影像方面，它配备5000万像素主摄+4800万像素超广角的双摄组合，前置依旧为1050万像素。

核心配置这块，Pixel 9系列均搭载Tensor G4芯片，它采用4nm工艺，包含1个Cortex-X4超大核(最高运行频率为 3.1GHz)、3个Cortex-A720(最高运行频率为 2.6GHz)大核和 4 个 Cortex-A520(最高运行频率为 1.95GHz)小核，以及Titan M2安全协处理器。两款Pixel 9 Pro机型均配备16GB RAM，存储空间从128GB起至1TB，售价为999美元和1099美元起;标准版则为12GB RAM，储存空间提供128GB和256GB可选，售价为799美元起。

更大更薄的折叠屏

Pixel 9 Pro Fold对比前代的变化可以说是非常的大。它同样一改之前标志性贯通式相机模组，而是改为了圆角矩形模组。其外屏从之前的5.8英寸增大到6.3英寸，展开后内屏从7.6英寸8英寸，而且相比于前代要更加的方。两块屏幕均具有FHD+分辨率，120Hz刷新率和最高2700尼特的峰值亮度。

值得一提的是，全新的Pixel 9 Pro Fold在折叠状态下的厚度来到了10.5mm，在同类产品中属于很薄的了，不过却有着257g的重量，依然是“半斤”机，只能用又薄又重来形容它了。

影像这块，它配备了4800万像素主摄+1050万像素超广角+1080万像素5倍长焦的三摄组合，内外屏的前置镜头均为1000万像素。

它同样搭载的是Tensor G4芯片，标配16GB RAM，提供256GB和512GB两种存储空间可选，售价为1799美元起。

这里多说一句，虽然Pixel 9 Pro Fold确实比其国际市场上最大的竞争对手三星Galaxy Z Fold6要更薄，但要重上不少。而且影像配置这块对比前代几乎没有进步，与对手的差距应该也会比较明显。

一大波AI功能来袭

除了四款新手机外，这次谷歌还重点介绍了AI。Pixel 9系列手机内置Gemini 智能助手，并且带来了对标OpenAI GPT-4o的Gemini Live，可以允许用户与Gemini进行自由流畅的对话，通过文本、图像或语音与Gemini交流，智能助手Gemini能够与日历、任务、Google Keep、 YouTube Music等应用联动。

另外，谷歌还为设备新增了一大波AI功能，比如这个Call Notes，也就是通话笔记，在通话结束后自动生成一份私密的对话摘要和详细记录;Pixel Screenshots，能帮助轻松保存、整理和查找截屏的信息，通过询问可以迅速找到对应的截图;Pixel Studio，能通过自然语言提示进行创意生成、风格调整和个人贴纸等功能;

还有这个Add Me，它可以合并两张照片，让拍照者也能出现在合影中;Magic Editor，可以实现人物无缝移动，去掉图像中的人物或物体，扩大图片画幅等功能。

写在最后

总的来看，这次Pixel 9系列产品对比前代在外观这块都有着比较明显的变化，硬件上算是常规的迭代升级。重点更多还是在AI这块，不仅新增了功能非常强大的Gemini Live，还提供了非常丰富的AI功能，将AI+手机玩明白了。可以预见的是，接下来的手机产品都将会AI当做一个重点，看看后面苹果以及其它安卓厂商还能玩出什么新的花样吧。