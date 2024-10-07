Apple Intelligence要来了！ 首批功能将在10月28日随iOS 18.1一同推出

【天极网手机频道】上个月的时候，苹果在秋季发布会上正式带来了全新的iPhone 16系列手机，不仅提供了全新的配色选择，Pro版本还带来了更大的尺寸，新增了相机控制按键，配备了全新的A18系列处理器，而且还将带来Apple Intelligence，这也是此次iPhone 16系列最值得关注的一大升级，不过当时苹果并没有公布具体的推送时间，目前的用户暂时都无法体验到AI功能。

而根据彭博社Mark Gurman在最新一期Power On节目中透露，Apple Intelligence功能将于10月28日与iOS 18.1一起推出。此次更新将为iPhone 15 Pro和iPhone 16系列用户带来第一波Apple Intelligence功能，包含全新的Siri界面和更快的响应速度，用于重写、总结和校对文本的写作工具、通知摘要以及照片消除(从图像中删除不需要的元素)等功能。

一些更先进的Apple Intelligence功能将在后续更新中推出。iOS 18.2预计于12月推出，将引入ChatGPT支持、Image Playground和用于自定义表情符号创建的Genmoji等。Siri的全面更新预计将于2025年初进行，提供更精确的应用程序控制和个性化响应。

不过需要注意的是，Apple Intelligence首批仅支持美国英语版本，苹果计划在12月份开放支持澳大利亚、加拿大、新西兰、南非和英国等地的英语方言。中文、法语、日语和西班牙语版本将于明年正式推出，到时候国行版iPhone才有机会体验到苹果AI的各种功能。