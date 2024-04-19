从一枝独秀到百花齐放 聊聊那些让我印象深刻的折叠屏手机

【天极网手机频道】作为手机中的一个“新物种”，折叠屏手机自诞生以来，一直吸引的诸多消费者的关注。根据IDC的报告，2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。其中，2023年第四季度，中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台，同比增长149.6%，预计2024年中国市场折叠屏智能手机销量达960万部，同比增长41%。值得一提的是，自2019年以来，中国折叠屏手机市场已连续4年同比增速超过100%，在整体手机市场疲软的大背景下，折叠屏这个细分品类却一直逆势上涨，越来越多消费者在购买手机时开始考虑折叠屏手机，得益于技术的成熟和竞争愈加激烈的市场，相关产品的价格在逐步下降，不再仅仅是少数人的尝鲜，而是开始成为一些人的常用。

如今，折叠屏已经成为了手机市场中不容忽略的一股力量，占据越来越大的份额，今天笔者就来为大家盘点下这几年里那些让人印象深刻的产品，当然这里面有一些我个人向的东西，不可能面面俱到，大家见谅。

折叠先驱―FlexPai(柔派)

说到第一款折叠屏手机，相信一些小伙伴会觉得应该是出自三星，作为传统手机市场的王者，三星不仅握有全球最高的市场份额，同时也深耕屏幕领域，是诸多厂商的屏幕供应商，并且很早就开始涉足柔性屏幕。但有一个厂商却“截胡”了三星，它就是柔宇。作为一家2012年成立的公司，柔宇一直专注于柔性屏幕，在2018年10月底，它们发布了发布全球首款消费级可折叠柔性屏手机―FlexPai(柔派)，成为了该领域的先驱者。

FlexPai采用了它们自主研发的禅翼柔性屏2代，集成了2000万个超精密器件、600万柔性集成电路，近百种微纳米薄膜材料。禅翼柔性屏2代不仅具有轻、薄等特征，还经过了超20万次的弯折测试和扭曲测试、张力测试、跌落测试等严格检，有着出色的稳定性和可靠性以及使用寿命。

它采用了外折的设计，拥有一块7.8英寸的大屏，既可以折叠成为智能手机，也可以展开成为平板电脑，在大屏和便携之间实现了平衡。除了可以享受大屏影音和游戏外，它还支持多窗口、多任务的并列显示，在普通手机上无法实现的拖拽分享功能，提升使用效率。

作为全球首款消费级的折叠屏产品，FlexPai虽然有着一些不足和需要改进的地方，但确实足以让人眼前一亮，它展现出了手机的一种全新的形态和可能，让大家有了更大的想象空间。同时依靠着“全球首款”的光环，让柔宇这个品牌让更多消费者所知晓。当然，就我个来看，与其说是卖产品，柔宇发布这款产品更像是在秀技术，让其它厂商可以关注到它。而且相比于后面的三星和华为的产品，FlexPai无论是设计、功能以及体验方面都要略逊一筹，毕竟它们在做手机这块并不专业。尽管后续推出的FlexPai 2上进行了不少的优化，但体验依然难以让用户满意，与其它手机大厂进行抗衡，再加上后续越来越多手机厂商入局竞争，让它的生存空间被持续压缩，从先驱者变为了淘汰者，最终遗憾的退出了舞台。

命途多舛―三星Galaxy Fold

三星在2019年2月份的Galaxy Unpacked活动上，发布了其首款折叠屏手机―三星Galaxy Fold。它采用了与柔宇不同的内折设计，展开后是一块7.3英寸的柔性大屏，可以在屏幕上平铺运行三个应用程序，同时进行聊天、追剧和浏览网页。折叠后，还有着一块4.6英寸的外屏，可以处理一些简单的任务。Galaxy Fold可折叠次数为20万次，预计寿命5年，同样有着很长的使用寿命。

核心配置方面，Galaxy Fold搭载了高通骁龙855移动平台，最高配备了12GB+512GB的UFS 3.0闪存，拥有一块4235mAh的大电池，支持快速充电和无线充电。系。拍照方面，三星Galaxy Fold共有六枚摄像头，其中在内屏区域配备了1000万像素+800万像素摄像头组成的前置双摄模组，外屏则搭载了1600万像素超广角+1200万像素广角+1200万像素长焦组成的后置三摄模组，另外还有一枚1000万像素的前置摄像头。

虽然当时拿到手里展开Galaxy Fold的那瞬间确实会让人不禁发出惊叹，但它的上市之路可谓是命途多舛。早期很多收到产品的媒体就反馈其出现了出现了死机、闪屏等故障，一个是撕掉了外层的贴膜，手机便出现了故障，它其实并不仅仅是一层膜，而是屏幕的一部分;还有就是对灰尘、碎屑等异物非常敏感，很容易导致故障。因此三星原本4月份的上市计划不得不搁置，开始着手去解决问题，直到9月份才开始逐步上市，国内则是11月份才正式登场，这无疑对产品销量造成了不小的影响。

但作为最早入局折叠屏市场的厂商之一，三星的首款折叠屏Galaxy Fold为广大消费者以及其它厂商展示与外折产品完全不同的产品形态和使用体验，具有非常大的开创性，这点是不容忽视的。三星也在后面每年都对产更新和升级，并且在S系列和Note系列整合之后，折叠屏更是占据了下半年的旗舰位置，可见三星对其的重视程度。但相比于国产厂商入局后每一代产品都有较大的更新不同，三星每一代产品的迭代变化都不算很大，显得相对的“保守”了一些。但不可否认的是，三星在折叠屏手机领域的技术积累和市场底韵是非常充分的，坚持稳扎稳打的策略似乎是不错的选择。

针锋相对―华为Mate X

继三星之后，华为这边在2019年2月24日的MWC2019活动上带来了首款产品Mate X，可以说是与Galaxy Z Fold针锋相对。它和柔派一样是外折设计，搭载航天级高分子柔性屏，采用鹰翼式折叠设计和铰链设计，完全展开状态的屏幕尺寸达8英寸，显示屏幕上零开孔、零挖槽，呈现出全景视野。

它搭载了麒麟980处理器，并配备了徕卡四摄，通过巧妙的设计，仅依靠一套相机就实现了前后置拍照的问题。当然，除了硬件外，华为在软件层面同样下了很大的功夫，除了对诸多应用进行了适配外，还拥有分屏模式和平行视界两种功能，前者可以实现左右分屏各操作一个应用，而后者则可以利用大屏优势，在一个APP内可以实现双屏操作，非常的方便。

尽管发布时间很早，但Mate X直到11月份才在国内正式上市，这期间华为也在持续优化产品，保证正式上市的产品有着足够强的可靠性，我们当时拿到手的产品与最初发布的版本就存在了一些差别。

虽然同样是外折产品，但华为Mate X相比于FlexPai无论是设计上，还是功能体验上都要成熟许多，完成度非常高，充分展现出了华为在折叠屏领域的技术积累和布局，为其引领国内折叠屏手机市场奠定了非常好的基础。

经典回归―摩托罗拉razr

除了三星和华为外，摩托罗拉在2019年将经典的razr系列产品带了回来，依旧延续了经典的翻盖设计和超薄金属机身，不过它用可折叠的OLED柔性屏幕代替了之前的LCD小屏幕和T9键盘，成为了首款折叠屏翻盖手机。

与其它两款不同，摩托罗拉razr采用了上下折叠的设计，在折叠后非常小巧，而且采用了星轨转轴技术，实现了无缝折叠，在折痕控制上也做的非常不错。展开后是一块6.2英寸屏幕，与目前的一般手机产品差不太多，折叠后非常像以前的razr产品，配备了一块2.7英寸OLED外屏，可以显示通知、音乐控制，还能直接在外屏上接打电话、查看和回复微信、添加联系人等。

从产品的设计思路上，razr与当时的其它折叠屏产品存在比较大不同，上下折叠的设计让它有着更为小巧便携的机身。不过比较可惜的是，这款产品搭载的是骁龙710处理器，性能上很一般，而且在那一年并没有进入国内市场，而是在第二年升级到了骁龙765G 5G处理器才进入国内市场，有一点姗姗来迟的感觉。

时尚先锋―三星Galaxy Z Flip

进入2020年，三星开启了一条新的产品线―Galaxy Z Flip系列，成为了第一家同时拥有大小折叠屏产品线的厂商。与之前的大屏产品不同，这款Galaxy Z Flip采用了上下折叠设计，更加便携小巧，兼具科技感和时尚感。展开状态下，拥有一块6.7英寸的屏幕，非常适合单手操作，而且为了提升屏幕耐用性，表面覆盖了UTG超薄玻璃。

它的悬空折叠铰链可以实现多角度的停留，让机身的下半部分可以成为支架，拍摄照片视频、视频通话或是作为一个化妆镜都可以。折叠后则非常像一个粉饼盒，小巧精致，携带方便。并且还配有一块非常小的外屏，可以显示时间、通知，接打电话，或是辅助使用后置镜头拍照等，有着不错的可玩性。需要多说一句的是，这款产品在最开始上市时，是并不支持5G的，下半年才升级了全新的处理器支持了5G网络。

相比于摩托罗拉razr的商务范，三星Galaxy Z Flip走的是高颜值精致路线，再加上竖向折叠带来的小巧便携机身，对于女性用户的吸引力是蛮大的，成为了小折叠产品的时尚先锋。之后的Galaxy Z Flip系列产品以及国产厂商的竖向折叠机型基本走的都是这个思路。

由外向内―华为Mate X2

在连续两年带来采用了鹰翼式铰链设计的外折产品之后，华为在2021年发布了它们首款向内折叠机型―华为Mate X2，加上同年发布的华为P50 Packot，华为成为了行业内第一家同时拥有内折、外折和竖折产品线的厂商。

华为Mate X2采用了全新的双旋水滴铰链设计，实现了“无缝折叠”，不仅观感更为出色，而且在闭合状态下一般的异物是无法从缝隙进入的，还在铰链两侧也进行了防尘设计，最大限度的保护屏幕。同时，其机身部分还采用了独特的双楔形一体设计，可以看到在展开后会呈现一个坡度，让重心能够偏向于厚的部分，也就是握持侧，带来更好的操作和使用手感。

除了全新的设计外，华为Mate X2搭载了5nm制程的麒麟9000处理器，有着强大的CPU、GPU以及AI性能，配备了超感知徕卡四摄，有着出色的影像表现。软件层面，智慧分屏升级到智慧多窗，预览浮窗、单应用多任务、拖拽分享、悬浮收纳等让用户在操作时更加便捷高效，充分发挥大屏的优势。

华为Mate X2在当时着实让我眼前一亮，创新性的无缝内折设计是当时其它产品所没有做到的，而且系统交互带来了新的功能，并且对诸多应用进行了适配，积极的打造软件生态，这也是华为能够在折叠屏市场持续领先的关键点。当然，给我留下深刻印象的不只是产品本身的功能和体验，还有价格。由于当时麒麟9000芯片库存非常有限，尽管售价高达17999元起，Mate X2依然一机难求，第三方市场的价格直接翻番，达到了3-4W元，成为了当时最炙手可热的产品。

麒麟归来―华为Mate X5

与往年不同，在2023年，华为的大折叠旗舰产品上来了个“梅开二度”，尽管相比上半年登场的Mate X3来说，Mate X5确实算不上非常大的升级，但麒麟芯片的加持无疑让它成为了大家关注的焦点。

华为Mate X5在整体的设计上与Mate X3没有太大的变化，主要体现在影像模组在这块，由之前的“寰宇舷窗”变为了“寰宇星门”，辨识度依然很高，玻璃覆盖的面积更大了，毕竟门比窗大，非常的合理。它采用了四曲折叠机身设计，带来了更为出色的握持手感。依然是创新双旋水滴铰链，可以实现无缝折叠，并且支持多角度悬停，可以有为丰富的玩法。同时外屏表面覆盖了玄武钢化昆仑玻璃，内屏则采用复合叠层结构，引入非牛⁠顿流体材料，更好的保护屏幕，提升产品的耐用性。

展开后依然是7.85英寸的大屏，外屏为6.4英寸，稍有不同的是，屏幕的亮度有所提升，像12GB版本与Mate X3是一样的，而16GB版本的内屏从1000尼特升级到了1800尼特，外屏同样是1200尼特，而典藏版则内外屏幕均升级到了1800尼特，在室外场景的可见度要更好一些。

配置这块，搭载了和Mate60系列一样的麒麟9000S处理器，虽然性能上并不突出，但搭配上HarmonyOS 4.0，流畅度是非常出色的。而且相比于Mate X3，还增加了隔空截图、注视显示等功能，而且5G网速也回来了，还支持双向北斗卫星消息。而影像方面，和之前一样的5000万像素超光变摄像头+1300万像素超广角摄像头+1200万像素潜望式长焦的三摄组合，这块基本没啥什么差别。

就像我开头那块说的一样，尽管对比Mate X3的提升并不大，但麒麟芯片的归来确实有着非常大的意义，华为折叠屏的“完全体”回来了！

长焦三摄―OPPO Find N3 Flip

除了横向折叠产品外，越来越多厂商开始发力竖向折叠领域，其中就包含OPPO，它在诸多产品线上都展现出了对时尚和设计的独特理解，打造了诸多高颜值的产品，去年的OPPO Find N3 Flip也不例外。

OPPO Find N3 Flip整体非常的圆润，在折叠状态下非常像一个化妆盒，小巧且精致。延续OPPO独有的竖向大外屏设计，达到了3.26英寸，通过一体无缝设计实现了同类产品中最窄的0.3mm边框设计，几乎看不到屏幕边框。而且得益于竖向外屏的设计，它能够更好的兼容各种应用，在不展开手机的情况下依然可以实现很多功能。

内屏则是6.8英寸的AMOLED显示屏，采用了0.03mm超薄柔性玻璃，轻薄表面下拥有强韧、抗冲击力的表现，让其更加耐用。它使用了超韧精工拟椎铰链，可实现闭合无缝、展开无痕的效果，而且支持自由悬停，可以解锁更多的拍摄姿势，可玩性很强。

由于机身尺寸和设计的原因，竖向折叠屏手机在拍照素质和功能方面一直算上非常出色，而OPPO Find N3 Flip在这方面下了非常大的功夫，后置搭载了全新的三摄影像系统，成为了首款超光影三摄小折叠手机。不仅配备了5000万像素的主摄和4800万像素的超广角，还有一个3200万像素2倍人像镜头，无论是后置拍摄，还是使用悬停进行自拍，都有着更好的体验。另外，它搭载了天玑9200处理器，性能方面非常不错，日常使用或是游戏基本都能胜任。

我个人觉得OPPO Find N3 Flip是目前市面上最为全能的一款竖向折叠屏手机，不仅有着小巧精致的外观设计，非常实用且功能强大的外屏，充沛的硬件性能和丰富的交互体验，而且后置三摄的影像系统让它在拍照方面在同类产品中脱颖而出，带来更为出色的拍照体验，让竖向折叠屏手机在美丽且好用的路上再向前迈了一步。

击穿低价―努比亚Flip

在2024年，中兴终于杀入了折叠屏手机市场，而且是进场就放大那种操作，用朴实无华的2999元售价让广大消费者记住了这款产品―努比亚Flip，将折叠屏手机的购买门槛再次拉低。它采用了竖折设计，展开状态是一块6.9英寸屏幕，而且机身厚度仅为7mm，是目前市面上最薄的一款国产小折叠手机。

努比亚Flip采用全新的水滴铰链与双轨悬浮设计，使得容屏空间更大，让手机更加轻薄无痕，也支持多角度的悬停，在拍摄方面有着更多的玩法。外边有一块1.43英寸的圆形外屏，支持熄屏显示、动态壁纸、桌面宠物等，能拍照、听歌、查看天气等等，还能显示各种通知信息，功能还是很全面的。

它搭载的是骁龙7 Gen1处理器，性能并不算突出，内置4310mAh电池，支持33W有线充电，后置5000万像素+200万像素双摄。同时还支持AI智慧语音、智慧翻译以及魔法消除等功能。

其实总的来说，努比亚Flip是一款特点很鲜明的产品，虽然的配置比较中规中矩，但作为一款折叠屏手机，2999元的价格就是它最吸引人的一点，对于想要低成本体验折叠屏的消费者来说确实一款非常值得考虑的产品。

写在最后

以上只是这几年里给我留下深刻印象的机型，除此之外还有诸多优秀的产品，大家感兴趣的话可以看看我下面整理的表格。

从2018年第一款折叠屏手机诞生的一枝独秀，到如今市场的百花齐放，这一路走来，我们见证了数十款产品的诞生，优化设计、硬件迭代、丰富功能以及技术创新...这些其实都服务于最终的用户体验，想要赢得市场最终还是要看产品力。而今年刚刚来到4月份，市面上还没有出现很多产品，但可以预见的是，今年的市场竞争势必会更为激烈，大家可以期待一下。