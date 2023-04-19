12单元RDNA2 GPU+10核CPU 猎户座旗舰明年强势归来？

【天极网手机频道】尽管去年被传出要停止Exynos业务，在今年Galaxy S23系列旗舰的所有版本上也都没看到Exynos芯片的身影，但这并不代表三星真的要放弃猎户座芯片，而且从最新曝光的消息来看，Exynos(猎户座)旗舰芯片可能要在明年强势归来。

10核CPU+12单元RDNA2 GPU

根据外媒最新的曝光消息，三星正在开发一款新的旗舰芯片组，预计会被命名为Exynos 2400，它将会采用6WGP的RDNA 2图形单元，在新的RDNA2解决方案里，1个WGP包含2个计算单元，这意味着它的GPU会有12个计算单元，相比之前Exynos 2200中的Xclipse 920 GPU的3个提升了四倍，虽然频率以及架构等因素也会影响整体的性能，但更多的核心无疑让大家对性能抱有过了更大的期待。

CPU方面，根据之前的消息，它会采用1+2+3+4的10核心的设计，比目前其它厂商的旗舰要更多，包含1个Cortex-X4 超大核、两个更高频率的Cortex-A720核心和三个更低频率的Cortex-A720核心以及四个Cortex-A520能效核心。而且它会基于4nm LPP(Low Power Plus)工艺打造，比之前的4nm LPE和4nm LPI工艺更好，有助于解决功耗和发热的问题。

旗舰芯强势归来？ 仍需产品见真章

从目前的消息来看，不管是联合AMD打造的12单元RDNA2架构GPU，还是核心更多的CPU，以及更新的4nm制程工艺，Exynos 2400看起来都蛮强的，但这并不代表它能很好的应对目前的市场竞争，而且需要落实到产品上经受市场的考验采有意义。

目前，全球手机市场的寒冬给手机厂商带来了很大的压力，而作为上游供应商的芯片厂商同样无法逃脱，都是需要卷起来。联发科凭借旗舰芯天玑9000系列杀入了旗舰手机市场，高通在感受到竞争压力后，在去年年底发布的骁龙8 Gen2上可以说是火力全开，短时间内肯定不会松懈。之前的Exynos 2200仅在S22系列的欧洲版本上进行了搭载，受到了不少外国用户的吐槽，Exynos旗舰芯片也迎来了断更，在今年S23系列全线使用了高通处理器，是否要在明年的S24系列上再次尝试Exynos芯片并不是一个非常容易做的决定，表现好自然，但如果再次欠佳，对于Exynos业务来说无疑是又一次打击。

目前骁龙的旗舰芯看起来会是更加稳妥的选择，但既然Exynos业务没有放弃，芯片也在进行研发，不落实到产品上的话，肯定无法真正的验证它是否真的能够让消费者接受，如果连三星自己都不去使用的话，那芯片研发的意义并不大，所以如果研发和测试都顺利的话，我是很看好Exynos旗舰芯重现江湖的，但应该还是会像以前那样，在部分地区的市场使用。

写在最后

其实说到Exynos，我更喜欢叫它猎户座，它“祖上”确实也阔过。在它获得Exynos命名之前，处理器型号都是字母和数字，比较难记，但2007年的第一代iPhone上便搭载了该系列里的S5L8900芯片，后面的iPhone 3G同样也搭载了这颗芯片，3GS也用了该系列后续的产品。后面被命名为Exynos后，除了三星自家旗舰使用外，魅族的多款旗舰产品也都进行了搭载，而且收获了不错的反馈。不过后来随着魅族和高通的和解，魅族也拥抱了骁龙芯，只剩下三星自家旗舰还在使用Exynos的旗舰芯片，而且还只在部分地区的产品采用，存在感也越来越弱。在断更一年后，全新的三星Exynos旗舰芯片究竟是强势归来，还是再次受挫，目前则需要交给时间来给出答案了。