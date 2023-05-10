iPhone 15系列边框更窄，影像系统或迎来大升级

【天极网手机频道】距离九月的苹果发布会还有四个月左右的时间，关于iPhone 15系列的各种爆料信息已经遍地皆是。按照去年发布的机型来看，iPhone 15系列同样包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max四款机型。而根据最新的爆料信息显示，iPhone 15系列外观设计或将迎来变化，同时影像方面也有新的升级。

从外媒曝出的渲染图来看，iPhone 15 Pro Max从之前经典的物理静音键改为支持自定义的Action Button按压式按键，预计能够实现“一键静音”、“一键进入某个APP”等快捷功能。同时，底部的充电接口由原来的Lightning接口改为如今主流的Type-C接口，这也就意味着，以后不仅外出仅需带一个充电即可，充电功率可能也会迎来巨大的升级。

外观设计的另一大变化，在于屏幕方面的改变。众所周知，iPhone的屏幕一直是采用四边等宽的直屏设计，而本次iPhone 15 Pro Max边框再度收窄，屏占比获得小幅提升。去年褒贬不一的灵动岛。它的面积也被再度缩小，但笔者觉得较之前的实际观感并没有多大变化。

基础配置方面，iPhone 15系列预计仍然采用差异化策略，只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max才会搭载新一代的A17仿生芯片，其他机型或采用去年的A16仿生芯片。A17仿生芯片或将采用台积电3nm工艺，支持8G运存，在GeekBench 6跑分中，单核3986分，多核8841分，性能水平也算是不小的升级。

至于影像，从此前网传的信息显示，iPhone 15 Pro Max影像系统或将迎来巨大的升级。苹果将在这款顶配机型上，再次嵌入一颗支持10倍光学变焦的潜望式长焦镜头，弥补iPhone在超长焦段上的劣势。而原本的3倍光学变焦镜头将在iPhone 15 Pro上搭载使用，其他机型保持原有的影响配置不变。

由此来看，iPhone 15系列在影像上的定位差异化似乎越来越清晰了。标准版的影像并没有长焦，Pro版本搭载中长焦段，而顶配的Pro Max版本则采用超长焦段。这对于不同的用户来说，选择的空间也更广，自我需求认知也更加清晰。

或许很多人会担心硕大的镜头模组，会再度加重手机的机身重量，影响整体手感。其实，从曝出的渲染图来看，iPhone 15 Pro Max的机身已经不再采用不锈钢金属材质，反而采用重量更轻的钛合金中框，似乎还有磨砂工艺加成，中框整体也更加圆润。笔者预计，这可能是为了平衡镜头模组带来的重量变化，保证用户上手的实际手感。

此外，全新的iOS 17系统也将在6月的WWDC开发者大会上正式亮相，除了基本的更新与改进外，iOS 17也将开放侧载功能。简单来说，搭载iOS 17的iPhone用户或许能够下载安装第三方应用程序了，日常使用起来更加便捷。

笔者以为，倘若以上信息为真实，那么iPhone 15系列的升级确实比较可观。多年不变的外观设计产生变化，加之苹果每年都会推出全新的配色，配合全新升级的影像系统，四款机型中，iPhone 15 Pro或许会更受果粉的青睐。

当然，最重要的是价格，在如此大的升级加持下，iPhone 15系列完全有可能会涨价。此前就曾有网友称，顶配版本的iPhone 15 Pro Max或将售价2万元。一台普通的手机售价至2万元，这对于市场来说，绝对是史诗级的考验。如果是你，你愿意买吗？