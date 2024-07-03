体验：高通骁龙8GEN3领先版驱动，红魔9S Pro性能与美学并存

【天极网手机频道】在快节奏的现代生活中，手机游戏成为了许多人日常娱乐休闲放松的绝佳选择。相对于普通的主流手机以及面面俱到的旗舰机，专攻游戏的电竞级手机成为了追求极致游戏体验的玩家首选。红魔9S Pro作为一款专为电竞爱好者打造的智能手机，凭借其出色的性能、独特的设计和丰富的功能，成功吸引了众多目光。

极致性能・电竞玩家的首选

红魔9S Pro在游戏性能方面的表现卓越，搭载了全球首发的高通骁龙8GEN3领先版处理器，采用了先进的制程工艺和架构设计，CPU大核提升至3.4Ghz，GPU频率提升至1Ghz，拥有更高的运算速度和更低的功耗表现。性能强大的骁龙8GEN3领先版处理器搭配LPDDR5X和UFS4.0组成了“性能铁三角”，常温环境下，红魔9S Pro就跑出超224万的成绩。

红魔9S Pro还内置了红魔自研游戏芯红芯R2 PRO，红芯R2 PRO通过智能学习系统可以根据用户的习惯性操作，优化震感、灯效、声效等多个方面的个性化设置，从而全面提升用户的游戏操控体验，让骁龙8GEN3领先版处理器的性能精准释放。

强悍的硬核性能配合红魔CUBE性能调度引擎让红魔9S Pro能够实现性能手游最高画质配置下稳帧表现。在20分钟《原神》游戏测试中，全程帧率能够稳定在60FPS左右，帧率稳定性比较出色;画面效果良好，基本没有出现卡顿，流畅性方面完全不用担心。而在热门手游《王者荣耀》的实际测试结果同样稳定流畅，平均帧率为120.4FPS。



《王者荣耀》实测



《王者荣耀》实测帧率

得益于超竞画质技术，可以将720P的分辨率最高提升至2K+(1674P)的画质效果。这一技术提升了游戏的视觉效果，游戏画面更加细腻、逼真，能够清晰地看到远处的敌人、细腻的光影效果和逼真的场景细节。



开启超竞画质技术对比

搭配红魔9S Pro的520Hz行业最快触控肩键和顶级的屏幕触控以及1115K立体双扬加成，跟手性强，灵敏度也高，加上触感、震感、灯效体验均不错，带来了极致稳帧的沉浸式游戏体验。

同时，红魔9S Pro还配备了红魔史上最大尺寸超线性马达和2000Hz瞬时屏幕触控响应技术，让玩家在游戏中能够感受到更加真实和细腻的反馈效果。

为了确保在实战中始终保持性能的满血输出，红魔9S Pro搭载的ICE 13.5魔冷散热系统采用了液冷、风冷、霜冷凝胶新材料等多种散热技术，创新性的低热阻导热材料能确保手机在高负荷运行时依然能够保持低温。即使在长时间运行大型游戏后，红魔9S Pro的机身温度也始终保持在舒适范围内。

天极网为了测试散热效果，记录了一局《王者荣耀》前后的机身温度，从最终的测试结果来看，前后9.9℃的温差变化，散热效果比较出色，机身微微发热，但无“烫手”的情况出现。也就是说红魔9S Pro即使是在长时间高负载的游戏运行下，通过强大的散热系统与优良的系统调度，能够实现高性能低功耗，带来稳帧游戏体验。



游戏前(左)与游戏后(右)的机身温度

基于红魔魔方大模型的游戏环境识别能力、游戏场景化意图理解能力、玩家行为学习与数字克隆以及玩家情感识别与响应这四大AI能力，红魔9S Pro不仅能够智能优化游戏设置和性能，还能根据玩家的游戏习惯和状态进行智能调整，提供更加个性化的游戏体验。

例如，在游戏场景化意图理解能力则能够预测玩家的下一步操作，并提前进行性能优化和资源调度;在游戏环境识别能力的帮助下，红魔9S Pro能够自动调整手机的性能设置和散热策略，确保在不同环境下都能获得最佳的游戏体验。

除了强大的处理器和散热系统外，红魔9S Pro系列还提供了最高24GB+1TB的超大内存组合。这一配置不仅满足了玩家对于游戏存储的需求，还确保了手机在运行多个应用时依然能够保持流畅。另外，红魔9S Pro还支持WiFi7+5G双频WIFI和9天线阵列设计，确保玩家在游戏中能够享受到更加稳定和流畅的网络连接体验。

续航与快充・持久与速度的完美融合

红魔9S Pro内置的6500mAh大容量电池足以满足玩家长时间游戏的需求。即使在重度使用下也能保证手机拥有持久的续航能力。搭配80W的快充技术，默认“急速快充”模式下，10分钟可充至37%，仅需42分钟即可完成充电。



充电测试(数据仅供参考)

基于出色的功耗控制等优势，红魔9S Pro的续航水平也非常让人满意。模拟大家日常使用手机频率一天之后得出以下的续航数据与充电速度数据。



续航测试(数据仅供参考)

1小时的游戏消耗11%的电量，但是充电“回血”10分钟即可恢复37%的电量，也就是说只需要充电10分钟，就足以提供3小时以上的续航，即便是重度使用手机的情况下也可以利用碎片化的时间内迅速恢复手机的电量，减少了等待时间，提高了游戏的连贯性和日常续航体验。

外观・细节彰显电竞美学

外观设计上，红魔9S Pro一反行业摄像头模组越发凸起的常态，将背部机身做成完全纯平状态，成为当下手机行业唯一背部纯平的旗舰手机。

红魔9S Pro采用了行业唯一正面无挖孔+背部纯平+镜片后盖一体化玻璃旗舰手机设计，这一设计不仅让手机外观更加美观大方，还提升了屏幕的显示效果和触控体验，无凸起的背部再也不会出现拿在手上咯手的情况。

同时，红魔9S Pro还推出了罕见纯白游戏手机版本以及暗夜骑士和两款酷炫的氘锋透明版――氘锋透明银翼和氘锋透明暗夜。这些独特的配色和材质让红魔9S Pro在众多游戏手机中脱颖而出，成为电竞美学的新标杆。

在细节方面，红魔9S Pro同样表现出色。它配备了数十种灯效自定义功能，玩家可以根据自己的喜好设置不同的灯效效果，让手机在视觉上更加炫酷。同时，红魔9S Pro还采用了3mic设计握持遮挡技术，确保在玩家握持手机时不会遮挡麦克风，保证语音通话和游戏语音交流的清晰流畅。此外，红魔9S Pro还保留了顶部3.5mm耳机孔设计，让玩家可以更加方便地使用有线耳机进行游戏，享受更加纯净的音质体验。

正面，红魔9S Pro配备了一块6.8英寸的第六代屏下超竞全面屏，无挖孔的设计使得屏幕占比高达93.7%，支持最高120Hz刷新率、1600nit 峰值亮度、色准△E<1、10Bit色深、DCI-P3 100%广色域、2480*1116分辨率、2160Hz PWM高频调光以及DC调光等多项技术，为玩家带来了更加宽广的视野和更加沉浸式的视觉体验。

影像・游戏手机也能拍大片

纯平的外观设计不意味着影像降配。作为一款电竞手机，红魔9S Pro在保持出色游戏性能的同时，也没有忽视摄影爱好者的需求。

红魔9S Pro后置配备了5000W像素的三星GN5超感光主摄+5000万像素三星JN1超广角镜头组合，与前置1600万像素的屏下摄像头相辅相成，足以满足用户日常多场景的拍摄需求。

拥有1/1.57英寸大底的5000万像素的三星GN5传感器作为主摄，凭借大底传感器和优秀的算法保证了充足的进光量，有效提升暗部细节;而OIS光学防抖技术的加持使得在运动或手持不稳的情况下也能拍摄出清晰、稳定的画面。无论是蓝天白云的细腻过渡，还是远处建筑硬朗线条，画面都清晰且色彩饱满，超广角镜头的加入让红魔9S Pro在拍摄宽广场景时也游刃有余。

AI・智能与竞技的结合

红魔9S Pro作为首个搭载垂直游戏大模型的AI电竞手机，在AI能力方面同样表现出色。红魔魔方大模型集成了AIGC技术的多项功能，如智慧语音、AI搜索、AI消除、AI写真、记事本、录音机、灵犀识屏等等。

例如在触发灵犀识屏以后，增加“AI编辑”的入口，点击后可对识别出的文字进行提取代办、提取摘要、继续写作、解释说明、内容扩写、内容精简、内容润色等操作，且针对生成的内容可进行点赞、点踩、重写、分享、复制以及保存。



灵犀识屏

总的来说，红魔魔方大模型在AI方面的应用涵盖了智能识别与优化、智能交互与语音助手以及数据处理与分析等多个方面，提升了产品的性能和用户体验。

总结

红魔9S Pro作为一款专为电竞爱好者打造的智能手机，凭借其强大的游戏性能、独特的外观设计、出色的散热系统、持久的续航能力和智能的AI电竞体验等优势，成功塑造了电竞手机的新标杆。它不仅满足了玩家对于高性能游戏手机的需求，还通过创新的设计和技术为玩家带来了更加极致的游戏体验。