隔着太平洋都听到算盘声！用户想装iOS 17开发版得先付99美元

【天极网手机频道】上礼拜苹果向iPhone用户推送了iOS 16.4 beta版本，并且允许开发者直接在iPhone上启用iOS开发人员测试版，不需要从Apple开发者网站安装配置文件。不过同时苹果也屏蔽了配置描述文件的方式，用户再也无法通过一个链接安装描述文件来随随便便升级测试版。



iOS 17系统

苹果表示在未来的iOS版本中，“Beta 更新”功能将是启用开发者测试版的唯一途径，因为配置描述文件将不再授予访问权限。 想要体验及开发者预览版的用户必须以每年99美元的价格(约合人民币680元)加入苹果开发者计划。这也就是说，用户想用iOS 17开发者测试版系统还得支付99美元加入苹果开发者计划，否则就只能等正式版系统更新，相当于花99美元买了一堆Bug。



iOS 17系统

按照惯例，苹果会在6月份的WWDC上发布iOS 17系统，如果不想支付99美元的用户可以在公开测试中体验。不过目前不管是开发者还是普通用户都可以通过BetaProfiles.dev等网站下载描述文件，轻松免费安装 iOS 开发者测试版。

不过有网友认为这是好事，因为本身开发者预览版就也有可能会存在各种bug，如果是一些当主力机使用的普通用户随意升级，会造成一些非常影响日常使用的后果，iOS也会因此有一些不必要的负面评价。

咱就是说，iOS正式版都带一堆bug，普通用户真的没必要花99美元去升级，有些事情还是留给开发者吧。