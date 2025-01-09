CES 2025|三星显示大秀多款卷轴屏和折叠屏

【天极网手机频道】一年一度的CES展会正在如火如荼的进行当中，作为显示技术领域的领导者之一，三星显示(Samsung Display)不仅推出了新一代QD-OLED电视面板，还在现场展示了多项先进的显示技术，包括可滑动OLED面板和可折叠OLED面板等，它们专为笔记本电脑、智能手机和平板电脑设计，旨在通过创新的形态提升用户体验。

可滑动面板这边，‌Slidable Flex Vertical拥有一块5.1英寸的可滑动OLED面板，通过向上滑动，可以扩展至6.7英寸，差不多和我们现在所使用的手机尺寸差不多。它可以让手机在5.1英寸和6.7英寸之间切换，拥有大小两种不同形态，让便携性和大屏幕可以兼得，满足不同场景下的使用需求。从产品形态层面来说，‌Slidable Flex Vertical也为手机设计提供了一种全新的思路和可能性。

其实这种滑动面板的设计并不是首次出现，早在2020年的OPPO未来科技大会上，它们就曾推出了一款采用无级OLED柔性卷轴屏的「OPPO X 2021」概念机，三星也在CES 2022上展示过一款名为Flex Slidable的侧滑卷轴屏设备，它们都采用是横向滑动。不过这两款设备都没有正式在出现在消费市场上，我个人觉得比较大的一个原因就是其实现滑动的机械结构比目前折叠屏要更为复杂，良品率和可靠性的问题让其难以量产并走入市场。

此外，还有Slidable Flex Duet和Slidable Flex Solo面板。其中Slidable Flex Duet是一款8.1英寸的OLED面板，可以双向滑动扩展至12.4英寸，从小平板变成了大平板，它为平板电脑打开了一种新思路。

Slidable Flex Solo则是一款13英寸的屏幕，通过滑动可以扩展至17.3英寸，适用于笔记本电脑‌。值得一提的是，联想在这次的CES 2025上发布了全球首款卷轴屏笔记本，其14英寸的屏幕通过滑动展开可以达到16.7英寸，进一步增大显示面积。

折叠屏这块，首先是全球最大的可折叠OLED显示屏，它在折叠时为13.1英寸，展开后可达18.1英寸，相比于它们在2022年推出的17.3英寸可折叠OLED面板进一步升级。在屏幕展开后，这款显示屏可作为超大平板电脑使用，或者作为一个大屏显示器，通过外接鼠标键盘进行操控;折叠状态下，上半部分屏幕可用作显示，下半部分则可以作为触控键盘，从而模拟一般笔记本电脑的使用体验。目前市面上已经有了相关的量产产品，像联想的ThinkPad X1 Fold和华硕的Zenbook 17 Fold，当然价格都较为昂贵。

另外，三星显示还展示了类似于华为Mate XT的三折叠设计，折叠方式为一内折一外折，完全折叠后会有一款外屏可以进行使用，它被称为Flex S。

另外还有一款被称为Flex G的产品，它采用的双内折的设计，完全折叠后可以很好地保护内屏。三星在2022年的CES上就曾展示过这两种三折叠的方案，不过根据之前的消息，三星可能要到2026年才会正式推出相关的产品。

写在最后

虽然都是一些概念的产品，但还是展示出了三星在显示技术领域的创新能力和对未来科技趋势的探索，其中一些产品是有可能在未来正式落地的，甚至像三折叠手机、可折叠笔记本和卷轴屏笔记本已经被其它厂商带入了消费市场。我个人比较期待的是卷轴屏的手机，相比于折叠屏，它能够更好的解决折痕问题，当然良品率和可靠性的问题依然需要去解决。