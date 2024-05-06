iPhone在华遇冷跌出前五，安卓机型Q1市场份额持续增长

【天极网手机频道】据市场研究机构TechInsights发布的最新数据显示，2024年第一季度国内智能手机出货量达到6330万台，同比增长1%，结束了连续11个季度的年度下滑趋势。不过一直在国内市场占据重要地位的iPhone市场份额却跌至13.7%，跌出了前五名。与此同时，OPPO(含一加)、荣耀、华为和vivo这四大安卓阵营的手机厂商，则在国内市场展现出强大的竞争力。这四家厂商凭借各自的优势和特色成功抢占了市场份额，成为推动中国智能手机市场复苏的主要力量。



数据来源于@TechInsights

数据显示，凭借其在拍照、性能和设计等方面的出色表现，OPPO(含一加)以17.1%的市场份额领跑国内智能手机市场，这一成绩不仅展示了OPPO(含一加)在国内市场的深厚底蕴，也体现了其不断创新的产品策略和市场策略，通过持续的技术创新和产品升级以及多样化的产品线布局，满足了不同消费者的需求，为用户带来了极致的使用体验的同时赢得了市场的广泛认可;荣耀以16.7%的市场份额位列第二，凭借技术积累迅速崛起为中国智能手机市场的重要力量，加上荣耀在产品设计和用户体验方面不断创新，推出了多款备受好评的智能手机产品，获得了消费者的青睐;紧随其后的是的华为、vivo和小米，分别以16.6%、16.1%、15.0%的市场份额位列第三、第四和第五。其中vivo一直致力于为消费者提供高品质、高性能的智能手机产品，通过不断的技术创新和品质提升，在拍照、音质、游戏等方面有着出色的表现，为用户带来了极致的使用体验。

与安卓阵营的强劲表现相比，苹果iPhone在中国市场的份额出现了下滑。分析人士认为苹果iPhone在中国市场的份额下滑，一方面是由于安卓阵营的激烈竞争，另一方面也与苹果自身的产品策略和市场策略有关。近年来，安卓阵营在技术创新和产品升级方面不断加速，推出了多款具有竞争力的智能手机产品，满足了消费者多样化的需求，但是苹果在产品创新和市场策略方面相对保守，未能及时适应中国市场的变化，导致市场份额出现下滑。



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尽管苹果iPhone 在中国市场的份额出现下滑，但其在全球市场的地位依然稳固。苹果作为全球知名的科技巨头，在智能手机领域具有深厚的技术积累和品牌影响力。未来，苹果有望通过不断创新和优化产品策略和市场策略，重新赢得中国消费者的青睐。但对于国内的手厂商来说仍面临着巨大的挑战。在规模和渠道方面受限的情况下需要不断创新和突破，需要寻找新的市场机会和增长点，例如将传统的智能手机业务转移到新的人工智能硬件上，这也是一种寻求新生长点的尝试。



iPhone16系列

从整体来看，虽然2024年第一季度苹果iPhone 出现了市场份额下滑的情况，但是国内智能手机市场呈现出了复苏的态势，安卓阵营的手机厂商表现强劲。随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，国内智能手机市场将继续保持激烈的竞争态势。