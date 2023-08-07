iPhone 15系列预计9月22日上市首销，Pro版本起售价1099美元

【天极网手机频道】按照目前的消息来看，苹果秋季发布会将于当地时间9月12日举行，届时将会推出iPhone 15系列等新品。按照惯例，iPhone 15系列也将会在发布会举行一周之后的周五，也就是当地时间9月22日正式上市销售。至于售价，早前也已经有了消息，由于iPhone 15 Pro系列迎来大升级，售价自然也会水涨船高，其中iPhone 15 Pro起售价就到了1099美元，iPhone 15 Pro Max起售价则是1299美元，参考前代iPhone 14 Pro系列的售价，分别为999美元、1099美元。

另外，周日的时候网络上曝光一张疑似iPhone 15系列手机壳的照片，手机壳印着苹果logo，内里则是“iPhone”字样，手机壳的颜色也与iPhone 15系列新增的天青色相匹配，更值得关注的必然是侧边的三颗按钮，除了音量键之外，另外一颗大概率就是静音键了。不过曝光这张图的网友后来澄清这个手机壳“是复制品，不是官方产品”，虽然爆料者澄清了这不是来自苹果官方的产品，也有可能不一定是真正的iPhone 15系列手机壳，不过有吃瓜网友发现此博主在社交平台上曝光的内容可信度非常高，也就是说这次爆料的手机壳或许还真的是iPhone 15系列的手机壳。

目前可知iPhone 15全系标配“灵动岛设计”，不过Pro版边框从2.2毫米缩小到1.5毫米，屏占比更高视觉更惊艳;机身边缘做了弧形处理，相比直角边框更圆润，握持手感有所提升，钛合金中框强度媲美不锈钢，但重量却与铝合金类似，让手机保持坚固耐用还减重；静音拨片也改成了按压式。配色上也有更新，iPhone 15系列预计有黑色、紫色、天青色、藕粉色，iPhone 15 Pro系列则有流光蓝、流光金、流光粉、流光紫。

另外，在大家比较关注的电池续航这方面，可确定全系电池容量上涨且均改用Type-C接口，预计将提供更快的充电速度。其中电池容量最大的是iPhone 15 Plus，为4912mAh(相比14 Plus增加587mAh);iPhone 15是3877mAh(相比iPhone 14增加608mAh)，iPhone 15 Pro是3650mAh(相比iPhone 14 Pro增加450mAh)，iPhone 15 Pro Max是4852mAh(相比iPhone 15 Pro Max增加529mAh)，虽然电池容量是增加了，但无论怎么看，在安卓内有5000mAh大电池，外有百瓦快充加持的时代下，苹果还是输了。

相机方面，iPhone 15 Pro在4800万像素主摄的基础上还加入了潜望式长焦镜头，虽然只有Pro版本有，但总算让iPhone看到同时代的安卓高端旗舰的影子。

苹果将于9月13日(北京时间)举行秋季发布会，届时除了iPhone 15系列之外，新款Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2也将会一同亮相。Apple Watch Series 9 将有新的颜色选择，并且配备基于 A15 Bionic 的 S9 芯片;Apple Watch Ultra 2 将采用黑色钛金属外观。除了手机和手表之外， iPad mini 7也很有可能一同发布，大家不妨持续关注苹果秋季新品发布会的最新消息。