越来越Android了 WWDC2024苹果发布iOS18

【天极网手机频道】北京时间6月11日凌晨1点，苹果在WWDC2024期间正式发布iOS18，正如此前很多用户吐槽，这一次苹果也没有让人失望，仍旧有一些“致敬”Android的新功能，但游戏模式的到来应该让很多玩家多了几分期待。

iOS18开发者beta版今天推出，公测版将在7月推出，与以往一样正式版更新将在今年秋季推出。

自定义APP图标

iOS18中，用户不仅可以自定义图标排列，进行批量位置调整，同时也可以根据自己的喜好自定义APP图标的颜色，从而与你的桌面主题、背景更协调。

更有扩展性的控制中心

苹果也将自定义的功能带入了控制中心，用户可以根据自己的使用习惯在控制中心中添加选项或者调整布局、大小，而且即使是第三方APP也可以，苹果已经面向开发者推出了新的控制项API。

iOS18控制中心升级的扩展性还包括在添加页卡，并可以滑动切换。

锁定或者隐藏APP

用户可以给应用上锁，需要Face ID、触控ID或密码来进行身份认证才可访问。如果有不想被别人看到的APP还可以隐藏起来――隐藏APP在统一上锁的文件夹中。

短信APP大升级

iOS18的短信支持下划线、删除线等自定义设置，可以类似选择“艺术字”效果来突出用户想要展示的重点。还有卫星通讯，而且即使对方没有卫星服务也可以正常接收。

邮件更便捷高效

根据邮件信息类型、内容、优先级，划分不同标签聚合，便于查看、整理及处理。用户也可以根据自己的喜好进行标签的自定义。

钱包还能这样用

iOS18升级的钱包中支持轻触支付功能，让用户可以快速通过Apple pay完成转账交易(Tap to Cash)。同时钱包中的票据卡片也有更新，更美观并整合关联了常用APP的智能推荐。

地图应用也有小幅更新。

照片APP迄今为止最重大更新

iOS18的照片APP充分发挥了机器学习及人工智能的作用，不仅寻找对应的照片更加方便，重新设计的界面更加清晰高效，减化了操作层级，可以通过左右滑动切换想看的“精选集”――用户根据自己喜好制定的相册。同时，也可以自定义设置照片APP中心事内容的位置。

支持游戏模式

在iOS18中用户开启游戏模式后，手机将尽量减少后台活动，从而维持游戏高帧率运行。同时苹果也优化了AirPods、无线游戏手柄的响应速度。