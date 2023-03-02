近半数安卓用户想换苹果，只因iOS更安全？

【天极网手机频道】前阵子有机构预测史上最长换机周期将要来临，全球智能手机换机周期将达43个月，中国智能手机换机周期预计增加到34个月。根据调查，消费者普遍反馈的理由一方面是手机质量的优化提升，一部手机使用几年也不会影响使用体验;另一方面是新机升级主要在摄影或是显示功能上“做文章”，尚未出现真正“现象级”的升级调整，所以觉得并没有更换的必要。但是作为消费者而言，不难发现如今的国产手机价位逐渐拉高，这也是使得换机周期延长的重要因素之一。

在大多数消费者的刻板印象里，安卓机总是比不上iPhone，在iPhone与越来越贵的安卓机中选择，都会毫不犹豫的选择iPhone。除了价格，人们首选iPhone的原因还包括了多重因素。

近日，信息安全服务公司 Beyond Identy随机考察了 1003 名用户，有 49% 的安卓用户正在考虑转入 iPhone 阵营，主要原因是手机的安全和隐私问题。调查显示，76% 的苹果用户对 iOS感到手机安全性能有所改善，略高于安卓用户的 74%。在云服务方面，有 20% 的 iCloud 用户认为它是绝对安全的，但安卓阵营只有 13% 的用户相信谷歌的密码管理器安全。

业内专家认为，iOS与安卓系统对安全性的聚焦也从侧面反映出手机使用中安全隐患之深。部分App在和用户生活捆绑越来越深的同时也在肆意索取权限、盗窃用户隐私，收集的数据越多越细致，越有价值。例如安全管理类App常常推送一些信息广告、推送App下载、推动自身定制信息等，这些行为都跟用户信息和行为高度绑定。

苹果的封闭式生态系统和其严格的应用商店审查程序有助于保护用户免受恶意应用程序的影响，此外，iOS设备定期收到安全更新，使其免受恶意威胁。相比之下，安卓的开源性质虽然使其比iOS更具可定制性，但是开源性质也让安卓设备没有收到定期的安全更新或最新的操作系统升级，更容易受到安全威胁。Stock Apps分析师表示“由于苹果专注于客户体验、创新设计和优质产品，它在移动市场上的地位越来越高，相反安卓系统由于缺乏创新和碎片化，在关键市场正在失去市场份额，这使得客户转而使用苹果”。

当然，也有网友质疑仅从1003名用户身上的数据就得出这一结论非常欠妥。一方面是很多安卓用户考虑更换苹果，但同时也有一些苹果用户可能会更换安卓手机。加之不同的年龄段、不同的职业、不同的人群也都会对应不同的需求。根据Piper Sandler在2021年进行的一项调查，88%的美国青少年用iPhone，仅有10%的人用安卓手机。在英国、澳大利亚和加拿大等国家，也是大多数青少年持有iPhone。

如今的安卓手机相比于10年前确实有本质性的飞跃，但是这些飞跃均来自于硬件的提升，安卓系统的诟病依然有很多，比如系统自带应用、自带广告，诱导下载并后台安装垃圾软件等让人很烦的通病，导致安卓用户萌生出考虑换苹果的想法。不过每个人也有每个人的想法，例如这份调查报告中就有用户表示iPhone信号太差想要换安卓机。

你们在用安卓机还是iPhone呢？