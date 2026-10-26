近日，中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》。据新华社 10 月 26 日报道，《规划》提出到 2030 年我国信息化取得重大进展，信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信(6G)商用，国家区块链网络基本建成，智能互联网加快布局发展。

在建设新型信息基础设施体系方面，《规划》明确构建立体化网络基础设施，完善一体化应用基础设施，布局发展智能互联网，并作出“加快 6G 技术研发、标准研制和应用验证”“发展终端设备直连卫星服务，推进星地网络融合发展”“加快构建全国一体化算力网，推动算力、电力、网络协同发展”等具体部署，同时提出研制高性能人工智能芯片和高可用基础软件栈，推动电信、互联网等领域有序扩大开放。

《规划》提出“建设三个体系、提升五个水平、夯实两个支撑”的总体布局，部署了 10 个方面具体任务，并设置 7 个专栏，涵盖信息基础设施创新发展工程、网信科技创新突破工程、网信产业生态发展工程、智能社会发展与治理行动、重点区域信息化协同发展行动、网信企业海外发展行动、数据跨境流动便利化提升行动。清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜表示，“十五五”时期信息化战略着力点将从分散技术攻关转向“算力―系统―模型―应用”的战略级纵向整合。