iPhone 15系列于8月量产，Pro Max机型或将涨价

【天极网手机频道】眼看着苹果秋季发布会的时间越来越近，关于iPhone 15系列的消息就越来越多。近日据海通国际科技研究的分析师Jeff Pu的最新预测苹果将会在8月份正式开始 iPhone 15 系列的量产工作，预计下半年出货量达到 8400 万部，比去年 iPhone 14 系列增长 12%。

不出意外的话iPhone 15系列包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max四款型号，与上一代产品线保持一致。结合此前的所有爆料，iPhone 15系列的外观设计上没有太大的变化，不过在屏幕方面，iPhone 15和iPhone 15 Plus两款入门机型将继续使用堪称远古的60Hz刷新率屏幕，不会支持120Hz的LTPO高刷。当时这个消息出来的时候惹了不少网友冷嘲热讽，说这两款入门款跟iPhone 14一样处于一个尴尬的位置，再加上这个不低的价格，苹果你看看你跟抢钱有什么区别。至于iPhone 15 Pro两款则依然独享ProMotion自适应高刷，可以做到1-120Hz刷新率智能调节，兼顾流畅和省电。

另外，iPhone 15系列这次将“全员登岛”，全系用上灵动岛的挖孔屏，而且屏幕材质上也都采用相同的三星M12打造，手动峰值亮度超过了1000尼特，全局峰值亮度超过了1500尼特。

其他方面，iPhone 15系列机身采用了金属框架，显示屏边沿更窄屏占比更高，背板采用玻璃材质，玻璃在边缘处略微弯曲，与框架形成更无缝的过渡；配色上也新增了深红色、深粉色和浅蓝色(上市后应该会改为红褐色、紫红色和皮克顿蓝)，经典配色金色、深空灰色和银色应该也会同步出现。

性能方面，iPhone 15和iPhone 15 Plus搭载的是今年iPhone 14 Pro同款的A16芯片；而iPhone 15 Pro系列则进一步升级为全新一代的A17芯片，A17芯片将采用5纳米工艺制造，拥有更高的性能和更低的功耗，两者在性能上会有明显差距。至于充电方面，受制于欧盟的新规定，苹果被迫将iPhone 15系列Lightning接口换成Type-C接口。

值得高兴的是iPhone 15全系都用上了4800万像素主摄，区别就在于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max终于用上了潜望式长焦镜头，虽然因为潜望镜头的缘故让iPhone 15 Pro系列的机身厚度增加了5%，但iPhone 15 Pro Max 的摄像头凸起要比大家之前预期的要小，参考之前外媒曝光的一组iPhone15 Pro Max与iPhone14 Pro Max具体参数对比渲染图显示，iPhone 15 Pro Max 的尺寸与 iPhone 14 Pro Max 相比在高度和宽度上都更小，但厚度增加了 5%，不过iPhone 15 Pro Max 的摄像头凸起比之前预期的要小，看着还是可以接受的。

售价方面应该会涨一些，之前库克就暗示了iPhone 15系列会涨价。作为参考，iPhone 14 Pro Max 128GB版本售价8999元，256GB版本售价9899元，512GB版本售价11699元，1TB版本售价13499元。那么iPhone 15 Pro Max的起售价大概率会破万元，顶配版可能会更高，或将成为世上最贵iPhone。

综合目前的消息来看，iPhone 15系列与iPhone 14系列相比，外观上的变化主要是全系灵动岛设计，入门款彻底淘汰刘海设计;iPhone 15 Pro系列也将首次采用可自定义的静音键设计;全系机型都将首次更换为USB-C接口。硬件上，入门款芯片将由上一代的A15升级到A16芯片，Pro系列则由 A16 升级到 A17 芯片;另外在内存方面部分机型也有升级，毕竟如今的APP体积越来越大，占用内存空间也越来越多，再加上影像的升级，照片大小也会更大，如果iPhone的内存还是跟以前一样可能不太行。如果钱包允许的话，建议等一下iPhone 15 Pro系列，入门级的还是不推荐了。