苹果A17芯片规格曝光 3纳米工艺 双六核心架构加持

【天极网手机频道】芯片是如今智能设备中一个十分重要的部件，目前科技产品市场上能自主研发设计芯片的厂家只有寥寥几个，三星的猎户座芯片、联发科的mtk、天玑芯片、华为的麒麟芯片、高通的骁龙芯片以及苹果的A系列手机芯片和M系列电脑芯片。这其中又要属苹果公司的芯片研发能力最强，不管是手机系列的A芯片还是电脑产品上的M芯片都要领先于同行。

随着九月份的慢慢逼近，一年一度的科技圈春晚也将如期而至。此前，小编通过外媒了解到，苹果公司或许会选择在9月12日或者9月13日举办这次的新品发布会。在发布会上，苹果的掌门人库克先生将会带来全新一代的iPhone15系列以及其他新品(Apple Watch 9系列、第四代AirPods 、新款ipad)。说到iPhone15系列，那么就不得不提起每一代iPhone强大的性能了，今年iPhone15系列不出意外也会搭载全新设计的A17芯片。但熟悉iPhone产品的小伙伴应该了解苹果芯片的升级节奏，用一句话来总结就是“缓慢提升，但依旧强大”，所以这款苹果公司最新的手机芯片实际表现如何现在依旧是一个未知数。

但就在今天，外媒平台有一位爆料者称：苹果最新的A17芯片将会采用台积电的3纳米工艺制程，并且芯片的CPU和GPU方面将会得到显著的性能升级。这位爆料者名Unknownz21，据他的描述A17芯片相比于现在的满配A16芯片将会增加一个GPU核心(6CPU+6GPU)。并且A17芯片的最大主频还会从3.46GHz提升到3.70GHz。最后，他还预测iPhone15系列将会全系标配6GB的运行内存(Promax机型或者ultra机型会配置8GB运行内存)，这对性能提升也会起到很大的帮助。

在芯片制造这一块，更好的工艺制造可以带来更加优秀的性能释放以及能耗表现。A17能采用台积电最新的3纳米工艺，也正说明苹果公司对于这款手机芯片有着较大的期望。小编根据台积电官方给出的数据了解到，3纳米工艺制程相比于4纳米工艺制程可以使得芯片的性能至少提高百分之10至百分之15，同时还会降低产品百分之30的功耗。也就是说大家期待的iPhone15系列肯定会比iPhone14系列性能更好，并且续航时间更长。

但苹果近些年为了突出Pro系列的高端化，很多最新的前端技术都没有采用在基础版本iPhone上。以iPhone14系列来举例子，iPhone14并没有Pro系列的灵动岛功能以及自适应高刷新率设置，此外iPhone14的手机芯片也被阉割掉了一些配置。不知道这次的iPhone15系列是否会继续采用这种差异化的售卖方式呢？

此前，在外媒平台上也有爆料者对iPhone15的配置差异化进行了预测。简单来说就是iPhone15系列虽然会全系标配灵动岛功能，但是自适应高刷新率依旧是iPhone15Pro系列的独占功能。而且iPhone15标准版依旧会采用A16高配版芯片，A17芯片只会采用到iPhone15Pro系列上。

小编认为苹果这种做的根本原因应该还是为了控制成本，其实关注iPhone售价小伙伴不难发现，iPhone的售价一直都是在缓慢下降。而且A16芯片高配版本的性能放在如今也是领先一众安卓芯片。如果iPhone15系列能在散热方面做出一些改善，小编相信这会比芯片升级来得更加直接。因为iPhone手机虽然性能一直都很出色，但其糟糕的散热设计也十分影响手机长时间的游戏性能释放。

当然，iPhone15系列的亮点也不只有A17芯片。根据一些外媒的爆料，iPhone15系列将会推出一款叫做iPhone15 ultra的机型，并且全系列机型都会使用Type-C接口来消灭Lightning接口。此外，iPhone15 Pro系列或许还会采用潜望式长焦镜头，这也是一大亮点，毕竟现在这个动不动就十倍光学变焦的时代，iPhone手机的3倍长焦确实有点不够看了。那么，你期待今年的iPhone15系列吗？