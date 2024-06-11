iOS只是WWDC2024配菜 真正的主角是让Siri变聪明的它

【天极网手机频道】近两个小时的主题演讲，苹果六大OS总共讲了大概60分钟，而个人化智能系统――Apple Intelligence，苹果从功能、架构、体验三个角度详细介绍了约45分钟。

北京时间6月11日凌晨1点，WWDC2024正式召开，相比往年，这次苹果“意料之中”的惊喜更加让人眼前一亮。

之所以说意料之中，毕竟此前预测中大家都知道今年的WWDC苹果的重点必然是AI(还有越来越像Android的iOS)，而眼前一亮则是指通过“Apple Intelligence”充分展示了什么叫作“苹果独特的软硬件整合”，这项优势确实是很多友商羡慕不来。

对于消费者来说，苹果的这项能力带来最直观的一点就是――能够看到苹果的个人化智能系统，究竟能够做什么，如何影响用户的日常体验，这里面包括Siri等第一方APP及功能的升级，也有苹果如何通过软件工具赋能开发者，让Apple Intelligence更快、更低门槛地添加到第三方APP中，从而扩充其应用生态及用户使用场景。

相比较这个苹果“老生常谈”的优势之外，功能层面Apple Intelligence尽管也有亮点，但也并非都是首创或者独家。但不管怎样，在芯片层面，终端侧AI较量的“最后一名参赛选手”也终于登台亮相。

需要指出的是，Apple Intelligence亮点不少，但目前也有一些限制。

首先是支持的设备，苹果表示Apple Intelligence有基于本地运行的优势(但仍旧是本地+云端混合)，所以仅支持iPhone 15 Pro系列两个型号，除此之外所有采用M系列芯片的设备都能支持。

其次，目前Apple Intelligence仅支持英语，需要将设备语言设置为英语(美国)。有了这两项先决条件，对于国内用户而言在体验层面多少会受到一些影响。

还有一个“好消息”，Apple Intelligence将随iOS18、iPadOS 18、macOS Sequoia免费提供――今年秋季。

至于值得关注的更新功能，简单地概括一下主要有5个方面――听、写、画、选、ChatGPT。

听――Siri大升级

这一次苹果不仅更换了Siri的图标，在与用户对话沟通时屏幕的动画效果也转变为“边缘跑马灯”，好像更有科技感了。更重要的是，内置个人情景感知的Apple Intelligence加持后，Siri自然交互、贴合语境、个人化能力都有提升，比如Siri可以关联上下文理解语境和用户手机中相关信息给出有针对性的回复、用户也可以通过文字与Siri交流(屏幕上快速敲击屏幕2下)、拥有广泛的产品知识(用户不知道明确产品功能名，只需要描述，Siri就能够出功能使用引导)。

苹果表示Apple Intelligence的帮助下明年Siri还将支持更多新功能与升级，如理解屏幕中内容，支持数百APP内及跨APP的新操作

针对开发者，可以通过APP Intents框架增强功能来保证Siri支持第三方应用。

写――全系统范围写作工具

凭借AI特性，包括邮件、备忘录、Pages、Safari以及第三方应用都能够根据场景重写、校对、总结摘要，并支持用户调整语气措辞，还有在邮件中实现Smart Reply(智能回复)功能。比如说，帮你撰写一封邀请函等。这项应用去年在国内外都并不鲜见，但苹果却将其整合到了APP中，完成了落地的一步。在国内或许就只有一些办公软件、网页云端大模型可以媲美了。

还有如备忘录中只吃了录音与转写功能，不仅可以提供文本，还能够整理大纲摘要。

画――生成式AI玩法多

画可以说是Apple Intelligence最吸引我关注的亮点之一。首先，用户可以输入关键词来生成画作，有素描、插画和动画三种风格，这一点与一些生成式AI应用相差不大。苹果还专门打造了Image Playground APP，并提供API给开发者，让应用集成这项生成式AI绘图功能。

其次是Genmoji，相当于无数个Emoji。如果你喜欢用表情传达情绪、信息，但却又总觉得不够准确。那么Apple Intelligence的Genmoji就能够根据输入的关键词生成各种各样的表情，配合你想要的各种表达效果。这绝对是一个很有趣、个性化的社交助手。

还有Image Wand，这款在备忘录中的全新工具可以根据用户绘制的草图或者识别笔记中的文本内容生成相关的图片，让笔记内容更丰富、有代入感(画面感)。

既然AI遇上图片，修图、找图自然必不可少。Android设备已经普遍支持的“去除路人”功能，苹果现在也支持了。通过全新的清除工具(Clean Up)可以消除照片中的多余元素。另外在相册中，其实应该也是iOS18带来的更新之一，可以通过自然语言进行照片与视频的搜索。并且，借助Apple Intelligence还能够自动挑选最佳照片、视频，生成用户需要的(可输入文字、关键字)回忆视频内容。

选――节省你的时间和精力

Apple Intelligence能够根据用户场景、综合用户信息，判断收到通知、信息的优先级，从而将“重点”率先展示，起到关键信息提醒且避免无用信息干扰的作用。

苹果大动作――ChatGPT

在推进AI方面，苹果并没有选择一人独闯，而是与ChatGPT合作，将ChatGPT集成在iOS18、iPadOS 18、macOS Sequoia中，例如Siri将因此获得提升。并且苹果用户无需创建用户就能免费访问GPT-4o，且ChatGPT订阅用户可连接其账户使用付费功能。

值得一提的是，苹果表示未来也将增加对其他AI模型的支持。

开发者怎么做？

苹果为开发者提供了全新API和框架更新了SDK，只需要添加一些代码就能够在APP中调用Apple Intelligence。

本地+云端，也要有更稳妥的隐私保护

个人化AI应用有一个重要的前提，就是保证用户隐私及数据安全，特别是苹果的Apple Intelligence还会识别用户的屏幕内容，如邮件、日历日程等。为了保护隐私及数据安全，Apple Intelligence的一个基石就是设备端处理，苹果将其整合到iPhone、iPad、Mac以及各类APP中，让它能够识别个人数据，但无需收集这些数据。

苹果能做到这一点是得益于自家芯片提供的算力基础，这也是为什么能够支持Apple Intelligence的设备只有iPhone 15 Pro系列以及搭载M1芯片(或更新)的iPad、Mac的原因。

另外，为了向用户提供更多智能功能，苹果也提到将用户的隐私安全防护从终端扩展至云端，因此创造了Private Cloud Compute私密云计算技术，实现Apple Intelligence计算能力扩展。

同样都是在服务器上运行、处理，苹果又有哪些不同？苹果表示，Apple Intelligence使用的这些模型在以Apple芯片特别打造的服务器上运行，且这些服务器能够提供与iPhone相同的芯片级别的隐私和安全保护，加上Swift编程语言的安全性、明示软件的透明度。Apple Intelligence将分析用户发出的请求能否在设备端运行，如果需要更强算力则会借助Private Cloud Compute，将仅与任务相关数据发送给Apple芯片的服务器处理。

苹果表示，用户的数据不会被存储，即使苹果自己也无法访问，只能用来处理用户个人需求。并且，这些服务器代码及隐私安全可以由独立专家检查和验证。

以上就是苹果WWDC2024中，关于Apple Intelligence(苹果智能)的主要内容，想要了解更多详细信息，敬请关注天极网后续报道。