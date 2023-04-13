华为P60 Pro和iPhone14哪款更值得入手？大多数人会这样选

【天极网手机频道】随着华为华为P60 系列的推出，我们在选择高端旗舰时又多了一个选择，但由于现在的iPhone14价格跌至新低，与新登场的华为P60 系列售价差距不大，这也让不少消费者纠结不已。对于这两款手机究竟该选谁，在此想跟大家聊聊我的看法。

我之前看过这样一篇文章，说的是两名记者分别用苹果14和华为P60 Pro拍了同一个场景的照片，进行对比之后，使用苹果手机的记者当即下单购买了华为P60 Pro，笔者还表示这是一个真实的案例。很显然，这个案例无疑表示单论拍照来说，华为P60 Pro完败iPhone14。

华为P60 Pro搭载超聚光XMAGE影像系统，后置采用的是4800万像素主摄+1300万像素超广角+4800万像素超聚光夜视长焦镜头的组合，遵循RYYB感光阵列的传统，同时引入了大光圈高透光镜群，以此带来了最高F5.41的等效全画幅光圈，远远超出了以往所有的旗舰手机。根据多个数码博主测试得知，华为P60 Pro的影像能力已完全不输于1英寸的大底主摄，3.5倍的潜望长焦摄像头配合多种新兴技术，夜景能力已有了翻天覆地的变化，真正做到了让长焦镜头不再畏惧夜晚。

但iPhone 14的像素停留在1200万，且还是1200万双摄，阉割了长焦镜头，拍照虽然真实，但经不起放大。当然，得益于苹果手机的视频算法向来优秀，所以iPhone 14的视频录制功能堪称同价位标杆。

相信仅是影像能力，不少消费者都会盲选华为P60 Pro，因为当下拥有一款出片率高的手机实在太重要了。不过，华为P60 Pro对比iPhone 14所拥有的优势实在太多。华为P60 Pro支持1-120Hz的自适应刷新率、1440Hz的高频PWM调光，内置一块4815mAh容量电池，支持最高88W华为有线超级快充Turbo，支持了双向北斗卫星通信，在华为Mate50系列中备受好评的应急模式也有搭载。

再来说说iPhone 14，相信很多人都比较熟悉这款手机了。简单来说，标准的iPhone 14是对 13 的增量升级，但升级点的不算太多。标准版的iPhone依然是万年不变的刘海屏，屏幕刷新率还是祖传的60Hz，充电功率还是可怜的20W。芯片和影像方面，标准的iPhone 14搭载的还是A15处理器，比iPhone13多了一个GPU核心，市场使用不会有什么明显区别，1200万像素双摄镜头在日常足够使用，喜欢真实感的小伙伴应该会喜欢。至于续航，iPhone 14的视频播放时长相比iPhone 13多了一个小时，你说它提升了，但又觉得提升力度微乎其微。

在华为淡出高端手机市场的这段时间，苹果在国内高端市场可谓是王的存在，不少用户在选择高端手机时，都将iPhone 作为了换机首选。随着华为回归双旗舰战略，我们在选择高端旗舰是再也不用只盯着苹果了，就拿新发布的华为P60系列来说，影像、性能和屏幕全全都拉满，如果同样的价格，华为P60 Pro和iPhone14，相信更多人会选择前者吧!