暗光和长焦皆可得，OPPO Find X6 Pro引领手机影像发展新方向

【天极网手机频道】如今的手机影像技术变化巨大，从早年的功能机到智能手机全面普及这十几年里面，其经历了从无到有、从有到优的过程。在今年的MWC大会上，手机厂商除了发布最新产品之外，也同步推出了自家未来新的技术发展方向。根据目前的发展来看，手机影像仍旧是今年旗舰手机的主要竞争赛道。

知名调研机构 IDC预测2023 年手机影像技术的新趋势或将是“暗光长焦”，暗光长焦技术的突破将很大程度解决目前长焦在很多场景下使用效果不佳的局限性。而从目前已经曝光的参数来看，暗光长焦技术可能将由华为、OPPO 旗下即将发布的新品 P60 Pro 和 Find X6 Pro 首发。



OPPO Find X6 Pro渲染图

作为备受广大网友期待的高端影像旗舰之一的OPPO Find X6系列即将发布，网络上也开始流传了许多爆料，其中就有数码博主爆料称OPPO Find X6 Pro将主打暗光长焦，搭载行业独有的50MP 1/1.56英寸IMX890 大底传感器+f/2.6大光圈+OIS光学防抖技术;不出意外的话OPPO Find X6 Pro依然会内置OPPO自研影像芯片马里亚纳 X 芯片，这颗 6nm 制程工艺打造的芯片有着高达 18TOPS 的 AI 算力，与更强的处理器配合，将会为Find X6 Pro 带来无与伦比的计算摄影能力，暗光长焦的能力也将被完全释放，如果配置属实的话可堪称业界最顶级的潜望长焦硬件规格了。



OPPO Find X6系列

其实在2019年可以说是长焦镜头元年，OPPO当年推出的潜望式长焦镜头的原理是光线被一个倾斜的镜子反射到相机图像传感器上，长焦模组可将光线的方向行进改变，使得光线在手机内可以“折叠”得更长，从而完成变焦并且所呈现的图像不会模糊，能够给我们带来眼所不能及的取景范围，多数情况下可以有效精简画面中的元素，或者压缩画面景深形成特殊的成像效果。



潜望式长焦镜头



那会手机行业“卷”的是长焦的倍数，通过主摄镜头+裁切的方式来达成的，只要拍得够远就行，并未对使用场景有更深入的考虑。这也使得手机的长焦镜头在暗光、夜间等场景中根本无法调用，这意味着用户根本无法在这些场景中拍摄出真正清晰的长焦照片。就像网友总结的，入门级长焦“比远近”，精通级长焦“比画质”，巅峰级长焦“比暗光”。

对比近期已发布和即将发布的旗舰手机来看，唯有华为和OPPO两家厂商率先开路为暗光长焦技术的普及和发展打下基础。这次OPPO Find X6 Pro选择将两枚高规格的IMX890给到副摄，也表明新机无论长焦亦或是超广角，都能同样应付夜景等更多复杂的场景，带来高质量的成像。而且IMX890传感器最高支持30帧全分辨率视频输出，视频画质应该更清晰细腻，搭配马里亚纳X以及哈苏影像使其从画面色彩到成像的能力都能获得很大的加成。



旗舰影像配置对比

各大品牌的手机在原有的影像技术加持下，在光线充足的场景中成像效果相差不大，但是在夜晚拍长焦照片时还是受到了一些局限。就像IDC预测的那般，2023年暗光长焦技术的突破则是竞争中的关键，在华为、OPPO 两家头部大厂的助推下，未来暗光长焦或成标配，开启手机影像新时代，为广大用户带来更出色的影像体验。