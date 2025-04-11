　　小直屏旗舰OPPO Find X8s热销，兼具轻薄与性能

【天极网手机频道】OPPO于4月10日正式推出全新Find X8系列产品，其中Find X8s作为小屏旗舰机型，以其极致轻薄的设计和强大性能格外引人注目。OPPO首席产品官刘作虎强调，Find X8s旨在重新定义小屏旗舰，打破传统小屏手机在性能、影像及续航方面的局限。

天极网了解到，Find X8s采用6.3英寸小直屏，通过第二代芯片级屏幕封装工艺，实现了全球最窄的1.25mm极窄四等边设计，极大提升了视觉沉浸感。其机身厚度仅7.73mm，重量为179g，在同尺寸机型中做到了最轻最薄。摄像头模组凸起仅2.97mm，搭配高透雾面玻璃背板，不仅带来出色的手感，还提升了整体质感。全新设计的实体快捷按键，支持多种自定义功能。Find X8s提供落樱粉、海岛蓝、星野黑、月光白四款配色，并配有丰富手机壳，满足用户个性需求。

Find X8s全球首发天玑9400+旗舰芯片，结合OPPO潮汐引擎与新一代天工散热系统，性能强劲且散热出色，游戏体验流畅。虽为小屏手机，却内置5700mAh超大冰川电池，支持80W超级闪充和50W无线闪充，续航能力超越部分传统大屏旗舰。Find X8s搭载LUMO凝光影像系统，配备5000万像素超光影三主摄。

在系统上，ColorOS 15赋予Find X8s强大系统级AI能力。AI一键闪记功能结合独立快捷键，能快速识别、记录屏幕信息，并统一收纳于小布记忆APP，配合语音交互，信息管理与查找更便捷。目前，OPPO Find X8s 已经正式发布并开启预售，12GB + 256GB零售价4199元，国补后3699元，感兴趣的朋友可多关注。