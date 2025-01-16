2024年国内智能手机市场迎来复苏，vivo以17%的市场份额领跑

【天极网手机频道】在经历了两年的出货量下滑后，2024年中国大陆智能手机市场终于迎来了显著的复苏。在2024年第四季度，中国大陆智能手机市场年增长5%，其中苹果是以1310万台的出货量位居第一，vivo以1290万台的出货量紧跟在后。但是由于苹果推出的iPhone 16系列后劲不足，再加上国产手机纷纷在第四季度推出搭载了自家AI技术的旗舰新品，导致许多用户转向国产手机。



数据来源于Canalys



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根据Canalys最新发布的数据显示，得益于各大厂商积极的战略投入与持续的技术创新，2024年中国大陆智能手机市场全年出货量达到了2.85亿台，同比增长4%，推动了大众需求的复苏与高端市场的繁荣。



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具体数据来看，vivo以17%的市场份额领跑全年市场，出货量高达4930万台;华为紧随其后，出货量达到4600万台，同比增长37%;苹果、OPPO(含一加)和荣耀则均以15%的市场份额位列第三、第四和第五，凸显出市场竞争的白热化。



数据来源于Canalys

vivo不断推出具有竞争力的新品，如X系列和S系列等，这些产品在拍照、性能、设计等方面均表现出色，赢得了消费者的广泛认可。同时，vivo还加大了对AI技术的投入，推动了AI手机的普及和应用，进一步提升了其在市场中的竞争力。

华为凭借在技术创新方面的深厚积累，依然保持了强劲的增长势头。4600万台的出货量，同比增长37%，彰显了华为在智能手机市场的强大实力。

OPPO与荣耀保持稳定，OPPO以15%的市场份额、4270万台的出货量位列第四。OPPO近几年一直在不断推出具有差异化的新品，如Find X系列以及Reno系列，这些产品在拍照、性能、设计、系统以及AI等方面均有着出色的表现。同时，OPPO还加大了对IoT领域的投入，通过推出智能手表、耳机等智能设备，构建了完整的智能生态体系，为用户带来了更加便捷的使用体验;荣耀则以同样的市场份额位列第五，以4220万台出货量的微小差距紧跟在后，显示出其在市场竞争中的稳健实力。



OPPO Find X8系列

分析师表示，中国智能手机市场在2024年四个季度均在稳步回升，是透过产品增值、技术革新、市场教育、需求回暖实现的结构性健康增长。2024年国内手机厂商战略投入及技术创新为中国市场带来了大众需求复苏、高端繁荣的景象。分析师提到，在大众市场中，荣耀、OPPO、vivo等厂商为消费者提供设计语言高端、坚固耐用又可负担的产品鼓励用户换机;在高端市场中，生成式AI、系统自研与重构等技术创新持续吸引高端用户升级设备。

Canalys表示中国手机市场在全球范围内拥有独具优势的友好市场环境，并预测2025年中国智能手机市场出货量将超过2.9亿台。基于中国在全球范围内拥有的独具优势的友好市场环境，Canalys预计2025年中国智能手机出货量将超过2.9亿台。随着预期延续温和复苏的需求、宏观经济环境的稳定与回暖以及健康的渠道经营等因素的共同作用，中国智能手机市场将迎来更加广阔的发展前景。同时，随着5G、AI技术的普及和应用以及IoT领域的快速发展，智能手机将不再是一个孤立的产品，而是成为连接各种智能设备的核心枢纽，这将为智能手机市场带来新的发展机遇和挑战。