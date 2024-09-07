华为Mate XT 非凡大师超轻薄，折叠屏市场迎来划时代新品！

【天极网手机频道】在华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会预热许久之后，9月7日华为终端正式发布首款三折叠屏手机华为Mate XT 非凡大师预订海报，并全面开启预订通道，让不少消费者惊喜十足。

当然也有不少幸运儿抢先预定，纷纷在网上晒出自己的战利品，要知道华为Mate XT 非凡大师正式售价还未公布，是什么原因让消费者的购买热情如此高涨? 事实上，“供不应求”的现象级抢购潮本质上是契合了消费者换新欲望及用机痛点，华为Mate XT 非凡大师所拥有的创新形态、工艺、配置都让消费者无法抵抗;另外，华为旗下多款产品曾被称为“电子茅台”，而作为折叠屏手机市场中极为罕见的三折叠屏产品，华为Mate XT 非凡大师自预订量爆发也是情理之中。

随着华为Mate XT 非凡大师正式开启预订，也预示着华为首款华为三折叠屏手机正式亮相进入倒计时，在拿到真机前我们不妨先来看看这款划时代的黑科技产品都有哪些看点。

时间回到9月2日，华为官宣华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会定档9月10日，随后余承东、何刚相继转发并配文“引领性、创新性、颠覆性的产品”、华为最强的巅峰之作、前所未有的“科技新物种”等关键词将新品指向了此前意外曝光的三折叠屏手机。

纵观目前市面上的折叠屏手机尺寸普遍在7-8英寸之间，采用三折叠设计的华为Mate XT 非凡大师无疑是平板与手机形态的更进一步结合，除了屏幕显示面积更大以外，屏幕比例也会更和谐，在系统适配、观影、游戏等方面都有领先优势。

9月3日，华为官方发布的倒计时预热视频中正式公布了新品命名为「华为Mate XT 非凡大师」。非凡大师系列一直是华为高端市场的佼佼者，每一代产品都集极致美学、极致工艺和极致创新于一身，更在行业内树立起了新的标杆，毫无疑问，华为Mate XT 非凡大师将沿袭非凡大师系列的高端定位，刷新折叠屏的使用体验。

华为三折叠屏表面看似“多折叠一层”而已，实际上是折叠屏技术的全面突破与创新。爆料称，华为三折叠手机将采用采用内折+外折+双铰链的复杂结构，另从曝光的谍照来看，并未因多层结构的堆叠而显得过于笨重，足以证明其在铰链、屏幕、材质等多个方面都做出了突破性的升级。

经过一系列的预热之后，华为Mate XT 非凡大师已经吊足了消费者的胃口，9月4日华为终端再发非凡见证官于和伟、杨幂、许昕、樊登、尼格买提的无实物开箱视频，从见证官的阵容来看，华为Mate XT 非凡大师将精准对标高端商务精英人群的使用需求。这还不够，华为终端在9月5日上午继续释放预热短片，非凡大师品牌大使刘德华的手持华为Mate XT 非凡大师出境，新品的配色及镜头Deco终于公布于众，经典的八边形镜头模组和金标设计，尽显高端的同时也极具辨识度，这一操作直接将大众的期待值拉到了顶峰。

众所周知，华为是国内最早一批进入折叠屏手机领域的厂商，而且也是目前全球布局最为完善的折叠屏厂商，旗下的折叠屏形态涵盖内折、外折、竖折，再加上即将登场华为三折叠屏手机，将具备行业内最完整的折叠屏矩阵。另在折叠屏手机的可靠性、通信以及系统交互方面，华为也具备了人无我有的优势，当友商还在折叠屏上纠结做加减法的时候，华为已经将“鱼与熊掌”兼得的产品交到了用户手中。

根据IDC发布的2024年第二季度中国折叠屏手机市场报告显示，华为凭借41.7%的市场份额直接占据了中国折叠屏手机市场的半壁江山，而消费者对华为折叠屏的认知度也高达88%，成为大多数人的首选品牌。

最后，华为Mate XT 非凡大师将在9月10日的华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上正式亮相，感兴趣的小伙伴一定不要错过这场科技盛宴哦!