这家率先在旗舰机上取消潜望长焦镜头的品牌，如今一口气给了两个作为卖点

【天极网手机频道】潜望式长焦镜头如今已经是各家高端手机的标配，强大的望远能力可以直观的给消费者带来“这台手机拍照很强”的感觉。这种结构在手机端的第一次应用还要追溯到2016年华硕发布的ZenFone Zoom，那款手机在影像能力以及变焦望远方面的确拥有出众的表现。但是华硕为了拍照妥协了一部分ZenFone Zoom的机身设计，而且处理器采用的是英特尔基于X86平台打造的Atom处理器，操作系统为安卓，最终造成了ZenFone Zoom不佳的使用体验。

而真正把潜望镜长焦结构发扬光大的是另外两个国产品牌，华为和OPPO先后在2019年的4月和5月发布了HUAWEI P30 Pro与OPPO Reno 10倍变焦版。两款都是主打影像的旗舰手机，它们在搭载潜望镜头的同时还拥有广角和超广角镜头，焦段覆盖齐全，而且整体的配置都没有妥协，无论是拍照还是使用体验都到了优秀的水平，在当时掀起了很高的热度。

从此之后，潜望镜结构的长焦镜头开始被越来越多的高端手机所采用。但在2021年，OPPO却在旗舰系列Find X3的所有机型中都取消了潜望镜长焦结构。作为依旧主打影像的Find X3 Pro转而采用了一颗具有显微镜功能的特殊镜头，并且机身的三围体积与重量也得到了很好的控制，比起当时其他家搭载潜望镜长焦结构的旗舰机轻薄上不少。得益于显微镜头更小的体积，OPPO Find X3系列得以拥有更多的空间来实现工艺水准极高的后盖设计，整个摄像头模组的凸起由“不可能”的曲面过渡而来，造型十分独特，为当时千篇一律的手机市场带来了新的活力。

往后的OPPO Find X5系列依然采用了类似的设计，取消潜望镜长焦结构，追求轻薄，后盖采用一整块完整曲面作为过渡。这样做的好处当然是能给手机带来出色的握持手感，显微镜头在一些场景下也能实现很有趣味的拍摄效果。但这也意味着Find X3与Find X5系列手机散热能力的欠缺以及拍摄能力的相对落后。然而在2021和2022年，各家旗舰机都比较注重散热能力，毕竟面对当时的移动处理器，也只有不计重量的堆料才能为手机带来稳定的性能释放。轻薄也就意味着没法发挥出旗舰级的性能，不够出色的市场表现给了特立独行的OPPO一记重拳。

在经历过市场的毒打以后，潜望式长焦回归了OPPO Find X6系列，并且是采用索尼IMX890传感器的主摄级大底潜望镜头，系列中的Find X6和Find X6 Pro都有标配，足以见得OPPO重拾潜望结构长焦镜头之后对它的重视程度。在补齐焦段的同时，OPPO Find X6系列的散热表现也有所加强，虽然舍弃了原本轻薄的机身和一体成型后盖，但也因此成为了一台大而全面的主流旗舰机。从大幅提升的销量中可以看到，OPPO虚心听取消费者意见，根据市场反馈积极调整产品战略的做法得到了正面的反馈。

在即将到来的OPPO最新旗舰Find X7 Pro上，OPPO激进的一口气给了两颗潜望式长焦镜头，实现更全面的焦段覆盖。在以前，3.5倍长焦与5倍长焦孰好孰坏一直是消费者们讨论的话题。3.5倍长焦更加常用容易驾驭，5倍长焦拥有更强的望远能力功能性更好，这次OPPO表示：我全都要。

在经历了引领潜望镜结构普及，到舍弃潜望镜长焦镜头，再到重拾大底潜望镜头，最后一口气在最新机型上配备两颗潜望式长焦并以此为卖点。OPPO顺应了市场的规则，积极听取了消费者的意见，最终让Find系列朝着全能影像旗舰的方向不断前进，成为目前市场上口碑和销量双丰收的手机系列。