长寿版100W超级闪充加持，OPPO Reno10系列秒速回血更耐用

【天极网手机频道】曾几何时，受限于手机电池技术，智能机很难维持“一天一充”的水平。而且充电时长也往往比较的久，“使用短充电长”的续航问题，曾困扰着绝大多数用户。而后在快充与大电池的双重作用下，大家的“续航焦虑”似乎有所缓解。不过随之而来的是，电池续航能力衰减问题，几乎所有智能手机都会在使用一段时间过后，电池或多或少出现老化现象，续航能力也随之下降。如何解决用户“新的续航焦虑”问题，刚刚发布的OPPO Reno10系列提供了一套标准化的解决思路。

以系列中的OPPO Reno10 Pro+为例，OPPO Reno10 Pro+这款手机在设计上非常有特色，配备了潜望长焦镜头还能将厚度控制在8.28mm，而且手机重量控制在了200克以内。而且OPPO方面没有在电池上进行任何妥协，它配备了一块等效4700mAh的长寿大电池。

为了进一步缩减充电回血时间，OPPO Reno10 系列还升级了长寿版100W超级闪充。天极网经过续航实测，OPPO Reno10 Pro+耗电至关机开始充电，10分半钟即可充至 50%，(OPPO Reno10花费9分半钟即可充至 50%)，充至100%满电状态总共花费28分钟左右。周末外出前插上充电，拾掇一下出门电就充满了。

值得注意的是，OPPO Reno10 系列的电池还具备超长的使用寿命，电池健康引擎能够减缓电池容量的损耗，使电池充放电循环次数达到1600次，按照每天充电1次的频率来计算，OPPO Reno10 Pro+在使用4年后，电池容量仍剩余80%，续航不会出现雪崩式的下降。对于目下越来越长的平均使用周期，OPPO Reno10 系列补齐了电池使用寿命的短板。

凭借“4700mAh+长寿版100W超级闪充”的实力组合，Reno10系列足以缓解大部分用户的“续航焦虑”。即便是长时间的重负载场景，它也能够通过大功率闪充快速回血，保证手机的持续在线。目前，这款续航的OPPO Reno10系列已经开启预售，近期想要换新的朋友不妨多多关注。