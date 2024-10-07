对比前代有小幅增加 iPhone 16系列物料成本曝光

【天极网手机频道】9月10日，苹果发布了全新的iPhone 16系列手机，标准版时售价为799美元起，Pro版本售价为999美元起，国行售价为分别为5999元起和7999元起。在最近，市场调查机构TD Cowen带来了iPhone 16系列的物料拆解成本分析，对比前代有所上涨。

其中价格最贵的iPhone 16 Pro Max(256GB)的BOM成本为485美元，约为产品售价的40%，相比于相同版本iPhone 15 Pro Max的453美元贵了32美元，涨幅达到7%。

其中最为昂贵的是全新的6.9英寸显示屏和全新的影响模组，均达到了80美元，占到了总成本的16%，前者对比前代贵了5美元，后者则贵了10美元;A18 Pro芯片也比前代A17 Pro贵了5美元，同时内存和存储成本分别增加了5美元;新增的相机按钮也让成本增加了3美元;其余的像5G模块、电池、PCB板、蓝牙和WiFi等部件以及包装没有非常明显的变化。

iPhone 16标准版的物料成本同样有所上涨，其BOM成本为416美元，相比于iPhone 15的395美元要贵了21美元，涨幅约5%。

具体来说，在iPhone 16的BOM成本中，显示屏的价格最高，达到了65美元，占到了总成本的16%。而成本增幅最大的地方来自于内存，此次iPhone 16系列全系都配备了8GB内存，其成本来到了17美元，而之前的6GB内存为9美元，几乎是翻倍增长了。

除了显示屏和内存外，iPhone 16在其他主要硬件方面的成本也有所改变。比如处理器部分，全新的是A18芯片成本来到了45美元，对比A16芯片的35美元增长了10美元;新增加的相机控制和动作按钮使得传感器成本增加了3美元，它们为用户带来了更好的拍照体验和操作便利性。

从市场调查机构TD Cowen给出的数据来看，iPhone 16系列相比于前代在物料成本上有着小幅的提升，不过与其高昂的售价相比，依然有着非常客观的利润空间。当然了，这些也只是物料成本，其背后还有研发、测试等成本存在，所以并不代表苹果最终的利润。