Find N5首推 AI 意图搜索颠覆传统模式，碎片信息一键检索

【天极网手机频道】继远控电脑功能爆料之后，@OPPO官微2月18日又新爆料了Find N5在搜索方面的亮点。据介绍，基于深度语义理解技术，全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5在软件体验上实现了革命性突破――首次搭载「AI 意图搜索」功能，将搜索能力与大语言模型算法深度融合，为用户提供覆盖生活、工作全场景的智能搜索体验。 用户无需提供精准搜索词，只需描述搜索需求，即可轻松检索散落在「便签」、「文档」、「相册」、「日历」应用中的碎片信息。

在现在信息爆炸的时代，我们找资料常常面临“大海捞针”的困扰。而将AI技术融入搜索产品，OPPO Find N5 首次推出「AI 意图搜索」功能，将会彻底改变传统搜索方式。无论是找照片、找截图、找文件，还是找行程安排，OPPO Find N5 都能准确识别、快速响应、精准定位，提供高效准确的搜索服务。

值得注意的是，OPPO Find N5 的「AI 意图搜索」并不仅限于单一应用，而是跨应用打通数据与服务。无论是工作中的会议记录、项目文档，还是生活中的旅行照片、购物清单，Find N5 都能识别用户意图，精准提供答案。

全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5，以AI 意图搜索重新定义智能搜索，海量信息、一搜即得!即日起，用户可通过OPPO线下门店、官方商城等全渠道预订Find N5，抢先体验全球最薄折叠旗舰的非凡魅力。2025年2月20日19:00，Find N5 全球首发，敬请期待!