　　iPhone15系列今日开售 几款产品区别在哪 贵才能好？

【天极网手机频道】小编认为近些年手机行业发展最迅速的时候，是当年iPhone X发布后的两三年，iPhone X当年的首发价格也十分恐怖―8388元，这部手机虽然比起某MIX慢了一些，不算第一台全面屏手机，但iPhone X是一部推动行业进步，带动大众对手机认知改变的产品。这台产品发布后，各家手机厂商的全面屏手机接踵而至，而且大家吐槽最多的刘海屏，在当年还出现在了一些厂商的旗舰产品上。

近两年的手机市场行情一直不算很好，根据第三方数据显示2023年的第二季度，iPhone的出货量也下降了百分之13左右，苹果的日子想必也不好过。对此，苹果算是做了一个“无赖”的决定？调整了iPhone15系列的售价，虽然iPhone 15标准版128GB和iPhone 15 Pro标准版128GB的售价没有变化，但是iPhone15系列256GB以上版本的手机，都出现了不同程度的涨价(100元――500元不等)。

回到9月22日，万众期待的iPhone 15系列正式发售，目前大家去官网查询iPhone 15 Pro系列的机型现在购买，送达日期已经来到了11月中旬。但iPhone 15标准版目前线下店铺居然还有现货。这就让人摸不着头脑了，为何越贵的iPhone反而卖的越好呢？

小编认为苹果的产品一直秉承着一个理念，越卖越贵，贵的才能好，而且每一代iPhone产品之间都有精准的“差异”!首先我们来看iPhone 15、iPhone 15 Pro这两款产品的主要差别(iPhone 15 Plus就是放大版本的iPhone 15)。

iPhone 15和iPhone 15 Pro两款产品售价相差2000元，如果你多花这两千元，你可以得到更好的三倍光学长焦镜头，更好的A17 Pro仿生芯片，钛金属边框以及一个支持USB3传输速度的接口。当然，还有苹果隔绝两代产品的ProMotion 自适应刷新率技术和全天候显示。

我们仔细来看这些配置，其实对于普通用户来说用上三倍光学长焦镜头的时期很少，钛金属边框和USB3传输速度的接口也算是“华而不实”，并不是很实用偏专业化，但这些点其实就是iPhone 15系列升级的部分。Pro系列独占的A17 Pro芯片对比前代产品提升少的可怜，小编一直认为iPhone产品在性能升级方面不能老是往芯片上去靠，A系列芯片的强大毋庸置疑，但iPhone散热能力的拉胯也毋庸置疑。

所以归根结底，普通用户到底要不要多花两千块钱去升级Pro，这其中最为重要的还是iPhone13 Pro系列就推出的ProMotion 自适应刷新率技术和全天候显示。很难想象iPhone 15标准版和iPhone 15Pro最大的差异化是来自于两年前的ProMotion 自适应刷新率技术。就以小编自己的使用体验来说，120Hz高刷屏幕和60Hz屏幕的区别还是很明显的，属于一种用过了就回不去的感觉，也正应验了那句老话“由俭入奢易、由奢入俭难”。

iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max差别就没有那么明显了，最主要的地方还是在后置摄像头上，iPhone 15 Pro Max相比iPhone 15 Pro的三倍长焦镜头升级到了五倍潜望式长焦镜头。虽然两款产品的主摄像头都是4800万像素，但是iPhone 15 Pro Max的传感器比iPhone 15 Pro更大。如果是使用iPhone 15 Pro Max进行拍摄，那么你可以拍摄基本覆盖全焦段的作品。

但两者的标准版差价就有些许大了，iPhone 15 Pro的售价为7999元，而iPhone 15 Pro Max的售价为9999元，这是因为这代iPhone 15 Pro Max苹果取消了128GB的版本，直接从256GB版本开卖。

如果你无法适应60Hz的屏幕，我建议想要购买iPhone 15系列的用户还是要咬咬牙上Pro系列，毕竟现在很多安卓千元机都配置了高刷屏幕，这可能也是iPhone 15标准版首发日“破发”而Pro系列供不应求的最主要原因。iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro的区别还是三个字“专业化”，小编的建议是不要让自己为了需求而创造需求，毕竟差价了2000块。

总得来说，不得不承认iPhone 15系列的一些技术依旧保持在行业领先地位，很多技术都是未来安卓手机追赶的方向，这也没啥不好意思承认的。iPhone 15系列不还抄袭了母公司的闪电胶囊吗。手机行业百家争鸣是好事，这能快速的推动技术进步，对普通消费者也更加有利。那么你会考虑购买这代iPhone 15系列吗？