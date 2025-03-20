智慧新物种！盘古和Deepseek双模型加持，全新小艺再上分

【天极网手机频道】3月20日，华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会在深圳举行，新品阵容十分庞大。其中，最引人瞩目的要属HUAWEI Pura X了。基于盘古与DeepSeek双模型加持，HUAWEI Pura X首发全新折叠屏AI外屏，全新小艺进阶为能言善思多技能的智慧新物种，为用户带来全新的AI智慧体验，有问题就随时随地问问小艺!

会聊天的小艺

作为能言善思多技能的智慧新物种，小艺在语音交互方面实现了全方位升级，基于心理大模型百万小时真实场景语料训练，使小艺能够基于上下文自适应感知用户情绪，并相应地调整匹配语境。

首先是全新拟人语音交互，升级后的小艺具备更强的情绪感知能力，能够识别用户的情绪调整音调，在愉悦、惊讶、沮丧等不同语境中，都能作出相对应的真人感对话。

其次是全新呼吸感视觉交互，简单来说就是，小艺的不同状态下各有不同的视觉效果，收音的时候是聆听态，在想咋回复就是思考态，放音的时候是播报态，能在视觉上形成呼吸感，更显生动和有趣。

不止如此，在AI屏与小艺交互时，我们可随时打断插话，就像平常跟朋友聊天一样，并且小艺还具备强大的规划推理能力，能像真人一样深度思考和合理拆解之后简单表达，整个对话自然、高效又流畅。

能思考的小艺

得益于DeepSeek模型能力的加持，小艺还拥有全新智慧大脑，针对不同任务和难度自适应快慢思考，高效性、稳定性以及流畅度稳定性均有着大幅提升。

当我们向小艺提出一些简单、明确的指令时，如今天天气如何、帮我打开蓝牙，“快思考”模式下的小艺就可快速响应;而在部分复杂场景下，小艺将进入“慢思考”模式，如帮我创作一篇关于新能源汽车市场发展趋势的论文，小艺则会开启“慢思考”模式，深度思考后为你奉上一份满意的答卷。

多技能的小艺

双AI模型赋能，先进的自然语言分析技术，使小艺能精准把握意图，秒变「全能管家」，助力我们解决更多更复杂的任务。假如明天你要去外地出差，你可以向小艺提问：天气如何？需要带什么衣服？什么时候出发？小艺会结合记忆信息、温度信息，调用天气工具、地图工具、闹钟工具，再进行时间推理，给出一份详细的行程计划，让你轻松又安心。

这还不够，多技能的小艺还支持大模型帮接、外屏私语、人像精修、智能缓存、时光机等AI功能。当我们点了一份外卖又想去洗澡，就可以让小艺接听，一键托管来电，“小艺帮我接听电话，外卖到了让他放门口就行”，而针对不同的来电，还可以提前设定小艺接听的场景及应答语;在电影院、图书馆等需要保持安静的场所就可使用小艺私语功能，只需抬起手机，将麦克风靠近嘴边，轻声耳语向小艺说出指令，如“将手机静音”，小艺便能根据指令执行，i人也能告别社交尴尬;HUAWEI Pura X首发上线“人像精修”功能，化身你的私人随身打光师，让你轻松实现影楼级精修，分分钟出片。

小结

随着HUAWEI Pura X发布，基于盘古与DeepSeek双模型，小艺进阶为能言善思多技能的智慧新物种，以更强大的推理规划能力、知识问答能力、以及意图理解能力，为用户带来更加专业全面的智慧体验。

随时随地问问小艺，解锁更多AI智慧体验新玩法，让我们的日常生活、办公、出行更加轻松高效!