专访刘作虎：软硬件创新上已具底气，Find X8系列将在全球展现其竞争力

【天极网手机频道】OPPO于10月24日举行Find X8系列及旗舰生态新品发布会，正式亮相最新一代旗舰新品。发布会结束后，OPPO首席产品官 刘作虎、OPPO Find系列产品负责人 周意保、OPPO影像技术总监 卓世杰、OPPO AI中心产品总监 张峻以及OPPO影像认知总监 程卓接受了包括天极网在内的多家媒体访谈，就产品研发、影像细节、AI策略、海外市场等多个话题进行了深入的探讨。

OPPO在影像领域持续引领，软硬件创新上已具底气

访谈开始，媒体首先向刘作虎抛出了关于“拍人像只选OPPO”这一言论的疑问。刘作虎对此回应道，OPPO在影像赛道上的定位非常明确，人像一直是OPPO在影像领域持续引领的核心赛道。他强调，OPPO一直以来都以审美驱动移动影像技术，致力于为用户带来最佳的拍摄体验。

同时，程卓从专业角度补充说，环境人像的提出是一个美学的概念，旨在通过人和景的和谐关系，展现更多的创作空间。他提到，氛围感是环境人像的一个重要表现方面，服务于这一经典概念。

谈及Find X8系列时，刘作虎表示，Find X8系列在无影抓拍、系统级AI等方面实现了创新突破，是OPPO坚持产品主义的又一次重大突破。他提到，Find X8系列将作为OPPO在全球市场的重要推手，特别是在高端市场。他透露，随着全球经济逐渐回暖，智能手机行业迎来增长新阶段，高端市场呼唤新机。OPPO Find X8系列将借此机会，在全球市场展现其竞争力。

当媒体问及关于OPPO与苹果、三星竞争的问题时，刘作虎表示，OPPO一直未言与苹果、三星掰手腕，但做高端必然要与他们竞争。他指出，OPPO在硬件和软件层面都有底气，特别是在人像拍摄方面，比如Find X8系列通过首创的倒置潜望长焦和双潜望配置，以及超光影图像系统和风格引擎等技术，OPPO为用户带来了全新的拍摄体验。在全球市场与国际品牌角逐，OPPO已做好准备。

OPPO首席产品官 刘作虎



AI带来了无限的可能性，做产品需紧跟技术变化

在谈到AI与影像的结合时，刘作虎表示，OPPO正在大量讨论如何运用新的AI技术重构影像技术架构。在Find X8系列上，OPPO利用全新的AI计算，带来颠覆性的清晰度提升，让30倍、甚至60倍变焦，都能够拥有光学镜头般、真实的纹理与质感。AI一键问屏让Find X8系列拥有统一的系统级AI交互方式，将传统分散在各处的AI入口统一收拢。

他认为，AI为影像、交互带来了无限的可能性，是OPPO当前非常重要的课题，OPPO内部正在深入探讨并持续推动这一变革，花大力气储备AI技术与探索生态建设，比如一键识屏等技术和LoRA架构的探索。

刘作虎强调，在AI时代做产品需要快跑，紧跟技术变化。他提到，OPPO正在吸引全球高端人才加入，并深化与Google等合作伙伴的关系，共同探讨AI时代的操作系统和生态建设。

海外业务已成为OPPO面向未来的关键增长引擎

针对OPPO在全球市场的表现，刘作虎分享了OPPO的全球化战略。他提到，OPPO出海已有20年历史，一直秉承“最好的全球化是本地化”的理念。OPPO通过洞察当地用户需求，定制产品，提供本地化服务，并尊重和保护当地文化，让海外市场的用户觉得OPPO就是当地的品牌。

OPPO不断完善海外产能布局，已在多个国家投资建厂，并带领供应链企业共同扩展海外业务。他强调，全球市场是旗舰手机的试金石，OPPO未来会更多地将高端旗舰机推向全球。

对于海外市场，刘作虎表示，OPPO在印度、印尼等东南亚国家的高端市场表现良好，未来将持续巩固在这些市场的优势地位，并在全球范围内提升产品层级，进行高端化。刘作虎强调，OPPO的海外业务潜力巨大，已成为OPPO面向未来的关键增长引擎。

可以看到，OPPO Find X8系列这一次不仅在AI、影像、续航等领域的最新思考，对手机市场的充分自信，同时也彰显出其全球化战略和产品主义的决心。相信随着Find X8系列的全球发售和OPPO在影像、AI等领域的持续创新，OPPO将继续在高端手机市场披荆斩棘，将其科技创新理念传递给更多用户。