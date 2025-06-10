iPadOS 26 生产力迎来史诗级跃升：融入液态玻璃设计｜macOS级多任务处理

【天极网手机频道】在今日凌晨举行的WWDC25开发者大会上，苹果正式发布了包括iOS 26、iPadOS 26、MacOS 26在内的一系列系统更新，并带来了近年来最大规模的设计语言升级 ―― “Liquid Glass”(液态玻璃)风格。这一新视觉系统横跨全生态平台，采用半透明的动态玻璃质感，主屏幕图标呈现出漂浮感与真实的折射效果，锁屏界面的时间数字也会根据壁纸自动调整大小，并支持带有景深的3D动态展示。系统同时引入“玻璃桌面模式”，通过模拟真实光线折射，正式宣告扁平化设计时代的终结。

此次的iPadOS26无疑成为此次WWDC25大会的最大一个亮点，正式发布的全新一代操作系统 iPadOS 26，带来了自iPad诞生以来最具革命性的升级。此次更新不仅在视觉设计上大刀阔斧地引入了全新的“液态玻璃”动态界面，更在多任务处理、窗口管理、外接显示器支持等方面全面向macOS看齐，进一步使得iPad向专业生产力时代跃升至新的台阶。

液态玻璃设计：未来感与直观操作的融合

iPadOS 26延续了iOS 26中所引入的“液态玻璃”设计语言，将视觉层级、透明质感与动态响应推向新高度。设计灵感源于玻璃的自然流动特性，系统界面在操作时展现出如液体般的动感与深度反馈，大幅增强了用户的沉浸体验与操作直觉。

主屏幕上的小组件更加智能，能够根据当前App自动调整颜色与背景，实现视觉统一;通知中心与控制中心经过重新构建，滑动切换更自然，信息组织更紧凑。此外，在锁屏界面，时间数字将根据壁纸内容智能调整大小，并在移动设备时呈现3D景深效果，带来前所未有的视觉冲击力。

macOS级多任务处理：窗口自由浮动，外接显示器真正独立

iPadOS 26的最大升级之一，是引入了 “多窗口浮动模式”。用户可以在单一App中打开多个独立窗口，支持自由拖动、重叠、最小化、全屏等多种排布方式，告别以往Split View的局限。凭借Apple Silicon芯片与最新A系列芯片的强大性能，系统可无缝运行多个资源密集型任务，保持流畅不卡顿。

配合Magic Keyboard，iPadOS 26还加入了类似macOS的窗口快捷操作键，并新增“窗口总览”功能，支持快速在多个App与窗口之间切换。更值得一提的是，系统现已支持后台任务持续运行：用户在导出视频或下载大文件时可自由切换App，相关任务将以类似“灵动岛”的方式在顶部实时显示，效率与体验双提升。该功能也适配至A17 Pro芯片的iPad mini系列。

在外接显示器方面，iPadOS 26实现了真正意义上的“扩展屏模式”突破：主屏幕与外接显示器可运行完全不同的App与窗口组合，支持键盘快捷键操作与窗口拖放，让iPad的多任务体验几乎媲美macOS。

文件管理与开发工具增强，iPad直指专业级用户

为进一步提升专业用户的工作效率，iPadOS 26大幅改进了文件系统。新版“文件”App新增侧边导航栏、标签分组、自定义文件夹颜色、文件默认打开方式设置等功能，支持将常用文件拖拽固定至Dock栏，整体体验已非常接近macOS。

同时配合Apple Pencil，用户可快速预览各类文档与图像，操作方式类似于Mac的“空格键预览”功能。

兼容性与发布计划

iPadOS 26将支持所有搭载A14芯片及以上的iPad设备，包括iPad8代、iPad Air 3、iPad Pro第一代、iPad mini5及以后机型。开发者预览版即日起上线。

此次iPadOS 26不仅是一次系统更新，更像是一场理念升级。从视觉设计到底层逻辑，苹果正逐步打破iPad“只是大号iPhone”的刻板印象，让它真正成为一台可替代轻量级笔记本的高效生产力工具。对于内容创作者、移动办公人士乃至开发者而言，iPadOS 26无疑值得期待。