OPPO Watch X评测：专业和好用兼备，才能称得上是一款真正的全智能手表

【天极网手机频道】近些年智能手机发展平缓，手机企业纷纷加入可穿戴市场竞争，推动了智能手表等产品的发展。作为国内智能手表市场的重要参与者，OPPO每年迭代全智能手表 OPPO Watch 系列，并不断实现行业引领创新。像OPPO Watch ECG版是国内首款获得医疗器械注册证的智能手表;OPPO Watch 2系列首创UDDE双擎混动技术，让全智能手表续航首次突破至 4 天;OPPO Watch 3系列是国内首款搭载 LTPO 常亮屏幕的全智能手表，并首发60秒心血管评估、首创专业网球运动模式;OPPO Watch 4 Pro内置行业顶级穿戴芯片和运行内存，再次刷新智能手表上限，让OPPO的可穿戴产品获得了用户广泛好评与认可。

历经四代耕耘，新一代OPPO Watch X以「全智能引领大众运动」理念，探索全智能无限可能，再次为行业带来突破性创新。

OPPO Watch X作为一款运动型的全智能手表，就应该具备“抗整耐造”的特性，包括表镜硬度、高度防水、大表盘更易读数、长续航、内置各项专业运动模式这几项硬性指标，而OPPO Watch X这次做到了“好用”且“专业”，实现了鱼和熊掌兼得。

外观

OPPO Watch X配备了不锈钢材质的一体式机身，搭配一块被蓝宝石水晶玻璃材质覆盖1.43英寸的圆形AMOLED屏幕，硬度仅次于钻石，手表内外部结构经特殊工艺处理，并且通过了MIL-STD-810H 16项军规认证以及IP68/5ATM认证，可有效应对日常生活中意外磕碰、水浸、不慎跌落手表等造成的损坏场景。需要注意的是，考虑到水蒸气对于密封性的影响，不建议大家洗澡时佩戴OPPO Watch X。

OPPO Watch X机身右上侧还安置了一枚圆形导航键，右下侧则是功能键。

单击导航键，是打开应用列表或是关闭当前页面，双击则是默认打开最近任务，长按打开小布助手;功能键单击默认打开运动应用，双击默认打开钱包应用，长按则是开关机界面;当同时长按导航键和功能键即可强制重启。手表背面在表带与机身连接处有小卡扣，是用于表带拆装的;底部是充电触点和光学健康传感器，当手表靠近充电底座金属触点就会自动吸附开始充电。

OPPO Watch X提供星夜飞行(黑色)、千帆蔚蓝(蓝色)以及大漠银月(棕色)三款配色，并且搭配了同主题的表盘;表带方面，千帆蔚蓝、大漠银月提供贴皮氟橡胶，有细腻皮质纹理，星夜飞行则是纯氟橡胶。氟橡胶是较为透气的材质，既舒适又有高级感，完全可以满足运动休闲、商务等各种场合的穿搭需求。

最主要的是，OPPO Watch X(含表带)重量仅为80g，极大地降低了手表对手腕的负担，用户长时间佩戴都不会有不适感出现。

连接

关于连接还是比较简单的，如用OPPO手机的话打开蓝牙后可直接使用自带“健康”APP扫描手表配对码进行配对，其他手机的话需要下载“欢太健康”App连接。

连接后，左滑表盘可看健康中心，包括步数、活动消耗、锻炼时长、活动次数都非常详细;右滑可看快捷中心，负一屏也更接近手机的体验，还可以自行添加天气、日程、计时器等多个模块，并且自定义常用程序，处理日常会更加便捷;下滑看控制中心，上滑看通知中心，长按则切换/编辑表盘，这些操作都与手机操作相似，非常好上手。

与手机连接后，手表会通过蓝牙与手机即时同步数据，包括联系人、通话记录、天气、通知信息、运动健康数据等等。

性能与续航

在性能方面，这次OPPO Watch X搭载4nm制程高通骁龙W5 Gen1和BES2700BP组成的双旗舰芯片组合，高通骁龙W5 Gen1在性能上比前代提升了85%，同时功耗降低了40%，这意味着处理复杂的多任务操作，依旧能保持流畅的使用体验。

OPPO Watch X还支持家人数据健康共享，支持心率、睡眠、运动、血糖等数据，无需手机联网，手表可独立完成数据同步;开通eSIM后保持手机与手表的蓝牙连接，在手机端开启“跌倒检测”功能，手表智能识别到之后会弹出提醒通知，如果60秒未响应的话会自动呼叫医疗急救中心以及紧急联系人。

OPPO Watch X还拥有2GB运行内存，配合UDDE双擎混动技术3.0，充电5分钟可以使用24小时，在vooc闪充下10分钟可充至33%，充满500mAh电池只需要55分钟。在实际体验中，OPPO Watch X完成充电后在全智能模式下，包括在WiFi状态下使用NFC、运动记录等操作，续航可达到4天，如果在轻智能模式下可以使用更久，所以用户无须担心续航问题。

功能

普通智能手表只是简单数据记录是没有太多意义的，就像很多手环都可以记录心率/血氧的变化，但是用户只能知道心跳是高还是低。OPPO Watch X搭载8通道心率传感器、16通道血氧传感器，不仅将目前行业顶级的健康传感器齐聚一身，还结合自研算法确保检测准确性。基于OPPO健康实验室的大数据样本和数十项健康课题研究，OPPO Watch X 可比对用户体征数据，进行健康状态的评估，包括每日活动、心脏守护、压力测试、血氧、睡眠鼾症都能给出准确参考。

睡眠监测方面，OPPO曾在业内首发手机无感监测睡眠连续心率+呼吸率，支持独家鼾症风险评估。此次在 OPPO Watch X 上，鼾症风险评估准确率宣布看齐金标，临床实验监测数据对比医学金标仪器多导睡眠仪，准确率达到了 93.9%。

另外，OPPO Watch X 还首次带来了独家熬夜风险评估，睡后提供更详细的睡眠质量报告，帮助用户评估偶发、长期熬夜健康风险，其次还能引导用户标记睡眠行为标签，促进养成良好的生活习惯。

帮助“糖友”解决控糖难题，OPPO Watch X还可连接硅基、雅培动感CGM血糖仪，饭前或饭后都能够通过表盘直观查看实时血糖数值，并推送血糖高低异常预警;如若出现高/低血糖状况也能够第一时间知晓，用户在运动前查看血糖情况，也能科学评估运动量。

对于决心要改善状态的用户来说，首要考虑的就是如何科学的运动了。传统智能穿戴设备在运动时都能监测到心率、卡路里这些基础数据，但在全智能手表时代，对于喜欢运动的用户来说，还需要更精准的运动数据，所以OPPO Watch X在支持主流运动监测外加入深度定制运动模式。

OPPO Watch X配备专业户外表才有的双频GPS 技术，全新 GPS 天线设计，在佩戴时信号增益提升400%，能更好的应对多遮挡的定位场景，并且支持智能轨迹补全，确保轨迹始终准确连贯。如果进行户外跑步等运动时，遇到信号差或是楼房密集地区，也不用担心运动路线会因信号差而中断，而且OPPO Watch X会实时显示跑姿数据，帮助跑步爱好者减少受伤风险。

在实际的运动测试中，OPPO Watch X会实时记录运动时长、心率以及消耗，运动结束后手机端会有详细的运动报告，包括运动总消耗、平均心率、最高心率，同时提供心率曲线图查看，最下面还有各心率区间的详细时间，包括了热身、减脂、耐力、无氧以及极限区间，这样可以更了解自己的燃脂心率区间，在不同的训练阶段更有效的燃烧脂肪，还能总结近期能力趋势变化且给出指导建议。

运动模式中OPPO Watch X提供了多种跑步场景，包括户外、操场、室内以及减脂跑步，减脂跑步模式中的领跑员会实时关注你的心率变化，引导心率稳定在减脂区间。同时评估每一次跑步的减脂效率，监测长期的减脂效果，最大化跑步减脂效益。

除此之外，OPPO Watch X还提供户外/室内健走、骑行、登山、羽毛球、跳绳、网球、游泳、滑雪、椭圆机、划船机等户外、室内运动主动监测及记录。如果没有大家的运动模式，可以在最下面点击“+”，这里会将运动细分，包括了像蹦极(各种户外运动均覆盖)、棒球(各球类运动均覆盖)、瑜伽(所有类型)、健身(针对各个部位的训练)等等，基本上已经涵盖了所有的运动类型项目，用户可以从中找到自己需要的运动模式进行训练。

总结

从外观到功能，从应用生态到运动健康，从好用到专业，再到好用和专业皆兼得，OPPO Watch 系列可以说始终保持领先的地位。而OPPO Watch X凭借其专注全智能手表、持续创新的理念以及专业级别的运动模式，不仅为用户带来了极致的智能体验，也展示出了OPPO对于全智能手表领域的不懈追求和不断突破的决心。